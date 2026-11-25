Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- La Feria Internacional de Arte Contemporáneo JUSTQRO cerró su primera edición con más de 120 obras vendidas, a precios de entre 500 y 20 mil dólares por pieza. En sus cuatro jornadas recibió a unas seis mil personas.

Entre los compradores estuvo la Colección Jumex, que adquirió dos obras de Jaime Monje, de Global Art Company. La colección de Eva Longoria y José Bastón se llevó una tercera pieza del mismo artista, con lo que Monje terminó como el creador con más premios de adquisición de la feria.

Ese programa sumó trece compras de diez colecciones privadas. We Build fue la que más adquirió, con tres obras: una de Ana Rod (Claroa Gallery), otra de Eulogy (Metanoia Lab) y una más de Raúl Campos (Impulso Galería). Campos obtuvo un segundo premio, otorgado por Toys for Cash.

Obra sobre papel en uno de los stands de la feria.

Impulso Galería fue la que más obra colocó por esta vía, con cuatro de los trece premios: a las dos piezas de Campos se sumaron la compra de El Brujo, una obra de Michel Iniestra, y la de Be Kapital, una de Tranquilo.

Las demás adquisiciones fueron de Sandra Andrade, que eligió una obra de Santiago Pani (Lagom Studio); de TAR México, que compró una de Knut Pani (ZClub Galería), y de Mekza y M108, que se quedaron con piezas de Dani Hache y Murfin, respectivamente, ambos de 95 Gallery.

Para los organizadores, las ventas muestran el potencial de la ciudad como plaza para el mercado del arte contemporáneo. En su balance distinguen dos perfiles de comprador: quienes empiezan o amplían su colección y coleccionistas consolidados que buscan sumar nuevas voces a sus fondos. También atribuyen el resultado a la variedad de propuestas de las galerías.

La feria formó parte de Art Week Querétaro y reunió a galerías, artistas, coleccionistas, profesionales del sector y público general. Su programa incluyó charlas, mesas redondas, performances, visitas guiadas y encuentros con artistas y especialistas. Según los organizadores, el evento acercó la creación contemporánea a nuevos públicos y estrechó la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y profesionales del arte.

En conjunto, Art Week Querétaro sumó más de 20 mil visitantes en exposiciones, actividades culturales y encuentros profesionales en distintos espacios de la ciudad.