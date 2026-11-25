Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- Mujeres de Tequisquiapan y Ezequiel Montes que han sufrido algún tipo de violencia podrán obtener un crédito de 10 mil pesos de Financiera para el Bienestar (Finabien) para impulsar sus emprendimientos. La institución firmó convenios con ambos municipios para operar el esquema, llamado Libertad Mujer.
Las beneficiarias llegarán canalizadas por las Secretarías de la Mujer de cada municipio, explicó Lilliam Nelly Ruiz Márquez, gerenta estatal de Finabien en Querétaro.
El préstamo no es un apoyo a fondo perdido: se tiene que devolver. Quienes paguen el primero podrán pedir un segundo de 15 mil pesos, y el monto seguirá creciendo con cada crédito cubierto.
Por ahora ninguna mujer ha recibido el dinero. Los convenios se acaban de firmar y los dos municipios están identificando a quienes podrán entrar al programa; Finabien espera esos resultados para empezar a prestar.
Finabien, que ahora forma parte del sector de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atiende a la población que ha tenido dificultades para entrar a la banca tradicional.
En Querétaro ofrece los mismos productos que en el resto del país, desde el envío y cobro de remesas hasta una tarjeta con apartado de ahorro, y tiene 26 sucursales en el estado.