Querétaro, 25 de noviembre de 2026.— Llegaron a la oficina de pasaportes con acta de nacimiento y credencial del INE, listos para tramitar el documento como cualquier mexicano. Los delató la entrevista: no conocían la historia del país que decían ser el suyo.
En lo que va del año, la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Querétaro, que dirige Ericka Patricia Pérez Zepeda, ha detectado a unos 50 extranjeros que intentaron obtener pasaporte mexicano con documentos apócrifos.
La dependencia no lleva una cifra exacta, pero calcula que el medio centenar se alcanza con facilidad. Los intentos crecieron el año pasado y, sobre todo, en 2026.
Lo que buscan es el valor del documento. El pasaporte acredita nacionalidad e identidad, de modo que quien lo obtiene puede viajar a cualquier país como ciudadano mexicano.
Según la SRE, el engaño se arma fuera del estado. En algunas entidades operan redes de corrupción que expiden actas de nacimiento; con ese documento apócrifo, los extranjeros tramitan primero su credencial del INE y después se presentan a pedir el pasaporte.
Las actas detectadas suelen venir de Chiapas, que la dependencia identifica como el punto por donde estas personas entran al país. También hay casos de algunos municipios de Guerrero y de Puebla. En Querétaro no se han identificado actas falsas expedidas en el estado.
El personal de la oficina ya reconoce las señales. La más frecuente es un registro de nacimiento extemporáneo o un acta emitida en alguno de los municipios donde se sabe que se compran estos documentos. Cuando aparece alguna, el solicitante pasa a una entrevista minuciosa: se pone atención a su acento y se le pregunta por sus raíces y por la historia de México. Ahí suelen fallar.
Si se confirma la irregularidad, la oficina recaba los datos biométricos del solicitante, registra un impedimento en el sistema de emisión del pasaporte mexicano y presenta una denuncia penal en su contra.
La dependencia no precisó de qué países provienen los solicitantes ni en qué etapa se encuentran las denuncias.