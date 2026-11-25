Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- Huimilpan ocupa el tercer lugar estatal en personas repatriadas en 2026, con 246 casos, por encima de municipios más grandes.

Solo lo superan la capital, con 834, y San Juan del Río, con 294, según la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Querétaro.

Con corte a septiembre, el instituto contabiliza 2,880 queretanos devueltos al país, principalmente desde Estados Unidos. Después de Huimilpan aparecen Amealco, con 205 casos, y Cadereyta, con 193.

Jorge Luis Montes Nieves, titular de la oficina, explicó que la capital encabeza la lista por su tamaño de población. El caso de Huimilpan, en cambio, «llama mucho la atención», dijo, porque es uno de los municipios más pequeños del estado y aun así rebasa a otros más grandes.

Casi todos los repatriados estuvieron en centros de detención en Estados Unidos. El funcionario calculó que alrededor de 95 % pasó por esa situación; quienes regresan por su cuenta son menos.

Sobre si las repatriaciones aumentaron con las políticas migratorias de Donald Trump, Montes Nieves respondió que no de manera significativa.

«Ha sido un tema, desde mi punto de vista, mucho más mediático, pero que sí tiene sus números y es importante atender como Estado mexicano», dijo.

El INM tampoco sabe cuántos mexicanos permanecen en cárceles de Estados Unidos. «Tenemos el dato hasta que pisan territorio mexicano», explicó. Mientras siguen bajo custodia de las autoridades estadounidenses, la dependencia no tiene registro de ellos.

La oficina también se prepara para el retorno organizado de connacionales: espera 250 vehículos en caravana, aunque el titular advirtió que llegan muchos más sin registro. La meta, dijo, es contar con datos de todas las personas que viajan en ella.