Querétaro, 25 de noviembre de 2026.— Para la diputada Leonor Mejía Barraza, la violencia no siempre es física: también se ejerce cuando se discrimina, se excluye, se ignora una voz o se niegan oportunidades.

Lo dijo durante el foro «Buenas prácticas por la inclusión de las personas con discapacidad», que organizó como presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la LXI Legislatura.

La legisladora vinculó el encuentro con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

Señaló que todavía falta mucho para garantizar una vida libre de violencia, «especialmente para aquellas mujeres y niñas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y niñas con discapacidad».

Sostuvo que la inclusión debe empezar en la infancia, porque todas las niñas y los niños merecen crecer en un entorno donde puedan aprender, jugar, convivir y desarrollar sus capacidades sin que las barreras o los prejuicios limiten sus oportunidades.

También la planteó como una forma de prevenir la violencia: «Incluir no es hacer un favor, es reconocer y garantizar derechos y esa es la obligación».

El foro reunió testimonios y experiencias en educación, cultura, trabajo, turismo, movilidad, salud, legislación y apoyo a personas con sordoceguera.

Cristal López Gutiérrez, coordinadora de Bachillerato Incluyente del Colegio de Bachilleres, compartió la experiencia de ese sistema junto con Gerardo, uno de sus exalumnos.

Judith Gutiérrez, Diego Díaz Barriga y Midori Uehara, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, presentaron una silla de ruedas adaptable, modular y accesible diseñada por ellos.

Viridiana Cerecedo Cornejo, rectora de la Universidad Atenas, habló con Jesús Gerardo Martínez Cabañas sobre esa institución, fundada hace 16 años y enfocada en la inclusión universitaria.

A ella pueden acceder personas con discapacidad auditiva o intelectual, con autismo o con enfermedades discapacitantes, así como adultos mayores.

Adriana Guillén Velázquez, coordinadora de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, expuso cómo se atiende a ese alumnado.

En el ámbito laboral, la secretaria del Trabajo estatal, Liliana San Martín Castillo, presentó los mecanismos de inclusión en el empleo, acompañada de los testimonios de Gerardo Calderón González y Luis Alfonso Álvarez Ortiz Rubio.

También participaron representantes de las secretarías de Cultura, Turismo y Salud, de la Agencia de Movilidad y de la Asociación Vivir en Vibraciones, que presentó su Proyecto Asistente Educativo para personas con sordoceguera.

Desde la tribuna legislativa, la diputada Perla Flores Suárez sostuvo que las leyes en la materia deben traducirse en presupuesto, instituciones, capacitación, accesibilidad y mecanismos para evaluar resultados.

Asistieron la presidenta de la Legislatura, Adriana Meza Argaluza, y la diputada Verónica Galicia Castañón. También estuvieron Francisco Mario Reséndiz López, director de Rehabilitación y Asistencia Social del DIF estatal, en representación de Car Herrera de Kuri; la presidenta del DIF municipal de Querétaro, Adriana Olvera de Macías; la vicefiscal de Derechos Humanos, Yanin Zendejas Rojas, y el director del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, José Rolando Valdés Nieto. Martha Llamas Macías, directora de Coordinación e Inclusión Social para Personas con Discapacidad, cerró el foro.