Casi 5 mil mujeres buscaron atención por violencia en Querétaro

Un equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales evalúa cada caso para definir el acompañamiento que requiere cada mujer, informó Sonia Rocha.

Sonia Rocha Acosta, secretaria de las Mujeres de Querétaro, habla durante un evento al aire libre

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, informó que casi 5 mil mujeres acudieron en persona durante el último año.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 30, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Casi 5 mil mujeres acudieron de manera presencial durante el último año a la Secretaría de las Mujeres para recibir atención relacionada con algún tipo de violencia, informó la titular de la dependencia estatal, Sonia Rocha Acosta.

La cifra se dio a conocer de cara al 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre en todo el mundo.

“En el último año hemos atendido a casi 5 mil mujeres que han acudido de manera presencial a la Secretaría de las Mujeres para atenciones con relación a temas de violencia”, señaló la funcionaria.

Las atenciones las determina un equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales.

Ese equipo evalúa cada caso para identificar si existe alguna modalidad de violencia y establecer el tipo de acompañamiento que requiere cada mujer.

Rocha Acosta indicó que una misma mujer puede enfrentar varios tipos de violencia de manera simultánea, entre ellas la económica, la familiar y la física.

Por eso la atención debe considerar las condiciones y circunstancias de cada caso.

Destacó que la eliminación de la violencia contra las mujeres es una de las principales acciones de la dependencia durante todo el año, por lo que mantiene programas y estrategias para prevenirla y atenderla.

queretaro gobierno seguridad violencia de género

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