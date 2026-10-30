Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- La distribución de 47 equipos médicos especializados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arrancó desde su Almacén Central en Vallejo, con destino a 39 hospitales de 19 entidades del país. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio mediante un enlace desde Palacio Nacional.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el primer envío reúne 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y 10 monitores multiparamétricos de signos vitales para áreas de cuidados intensivos.

Son el inicio de una meta de 2,917 equipos.

Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, Sheinbaum Pardo recordó que el martes se presentó el programa emergente de 12 acciones en 120 días, que busca mejorar la atención a derechohabientes y las condiciones de las y los trabajadores del instituto.

Sobre los equipos, dijo que ya “están llegando los primeros equipos para distribuirlos a los hospitales”.

Robledo Aburto, acompañado de 39 directoras y directores de los hospitales donde se instalarán los equipos, explicó que el equipamiento fue solicitado directamente durante la estrategia de escucha activa con médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos.

Daniel Carmona González, director del Hospital General de Zona No. 71 de Veracruz Norte, afirmó que los nuevos equipos permitirán diagnósticos más tempranos y precisos en beneficio de las familias veracruzanas.

Itzel Villagrán Maldonado, directora del Hospital General de Subzona No. 17 con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, aseguró que, gracias a la estrategia, se recibe equipo que podrá ayudar a identificar situaciones de emergencia.