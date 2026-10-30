Corregidora, Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Con la entrega de constancias avaladas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), 33 personas concluyeron su capacitación en los talleres de barbería y carpintería del programa Pirámides del Municipio de Corregidora.
El alcalde Chepe Guerrero entregó las constancias a los 33 participantes, quienes recibieron formación técnica certificada gracias a la coordinación entre el Municipio y el ICATEQ.
Durante el evento, Guerrero recordó que Pirámides nació con el propósito de acercar talleres y oportunidades de capacitación a quienes buscan autoempleo o emprendimiento.
De acuerdo con el alcalde, el programa Pirámides cuenta actualmente con más de mil 700 beneficiarios diariamente, a través de 68 talleres impartidos en diferentes zonas del municipio.
A los egresados les habló de lo que el programa deja en las familias:
“Me da gusto ver que este programa verdaderamente ayuda a las familias y se refleja en algo que les va a quedar para más adelante. Siéntanse orgullosos, porque nunca es tarde para dar un paso adelante y decir: yo quiero aprender algo nuevo, quiero tener una nueva capacidad productiva, quiero tener una oportunidad más para salir adelante o para sacar adelante a mi familia”, señaló.
El secretario de Desarrollo Social del Municipio, Germán Borja, destacó que desde la creación del programa se han impartido más de 9 mil horas de clases, cursos, talleres y academias deportivas.
Para Borja, esas horas contribuyen al desarrollo personal y económico de las familias de Corregidora.
En representación de las y los egresados, Itaí González agradeció al Gobierno Municipal por impulsar programas que acercan oportunidades de capacitación, desarrollo profesional y sano esparcimiento a las familias.
También agradeció la entrega de material especializado, que, dijo, les permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos.