Corregidora: 33 concluyen barbería y carpintería con aval ICATEQ

El alcalde Chepe Guerrero entregó las constancias a participantes que recibieron formación técnica certificada gracias a la coordinación entre el Municipio y el ICATEQ.

Chepe Guerrero posa con dos egresadas de barbería que muestran sus constancias del ICATEQ en el programa Pirámides

Pirámides opera 68 talleres en distintas zonas del municipio, con más de mil 700 beneficiarios diariamente, según Guerrero.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Con la entrega de constancias avaladas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), 33 personas concluyeron su capacitación en los talleres de barbería y carpintería del programa Pirámides del Municipio de Corregidora.

El alcalde Chepe Guerrero entregó las constancias a los 33 participantes, quienes recibieron formación técnica certificada gracias a la coordinación entre el Municipio y el ICATEQ.

Durante el evento, Guerrero recordó que Pirámides nació con el propósito de acercar talleres y oportunidades de capacitación a quienes buscan autoempleo o emprendimiento.

De acuerdo con el alcalde, el programa Pirámides cuenta actualmente con más de mil 700 beneficiarios diariamente, a través de 68 talleres impartidos en diferentes zonas del municipio.

A los egresados les habló de lo que el programa deja en las familias:

“Me da gusto ver que este programa verdaderamente ayuda a las familias y se refleja en algo que les va a quedar para más adelante. Siéntanse orgullosos, porque nunca es tarde para dar un paso adelante y decir: yo quiero aprender algo nuevo, quiero tener una nueva capacidad productiva, quiero tener una oportunidad más para salir adelante o para sacar adelante a mi familia”, señaló.

El secretario de Desarrollo Social del Municipio, Germán Borja, destacó que desde la creación del programa se han impartido más de 9 mil horas de clases, cursos, talleres y academias deportivas.

Para Borja, esas horas contribuyen al desarrollo personal y económico de las familias de Corregidora.

En representación de las y los egresados, Itaí González agradeció al Gobierno Municipal por impulsar programas que acercan oportunidades de capacitación, desarrollo profesional y sano esparcimiento a las familias.

También agradeció la entrega de material especializado, que, dijo, les permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos.

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