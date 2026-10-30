Corregidora vigila panteones y Festival por Día de Muertos

Participan Seguridad Pública, Protección Civil, Movilidad y la Policía Estatal, con patrullas, cuatrimotos, binomios caninos K9 y monitoreo desde el C4.

Elementos de seguridad y funcionarios frente a las letras de cempasúchil de Corregidora en el operativo de Día de Muertos

El operativo por Día de Muertos concentra la vigilancia en los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 30 de octubre de 2026.- El Municipio de Corregidora puso en marcha el operativo por Día de Muertos 2026, con la vigilancia concentrada principalmente en los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita y en tres sedes del Festival Huesos y Tradiciones 2026: Plaza Gran Cué, el Jardín Principal de El Pueblito y el CAM.

En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Estatal (POES), con células operativas, patrullas, motocicletas, cuatrimotos, binomios caninos K9 y centros de mando móvil, además del monitoreo desde el C4.

Funcionaria habla en un templete ante polic\u00edas y personal municipal en el arranque del operativo de D\u00eda de Muertos Plaza Gran Cué, el Jardín Principal de El Pueblito y el CAM, sedes del Festival Huesos y Tradiciones 2026, quedan bajo vigilancia del operativo. rotativo.com.mx

El banderazo de salida lo dio la secretaria de Gobierno, Cristina Fernández de Ceballos, en representación del presidente municipal, Chepe Guerrero.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Adrián Arturo Arroyo Pedraza, informó que el dispositivo contempla recorridos a pie, patrullajes, vigilancia preventiva y monitoreo permanente, con presencia en los puntos de mayor concentración de personas y en las comunidades donde se realizarán festejos tradicionales.

“Aquí no hay margen para la improvisación; actuamos con decisión y cercanía. Este esfuerzo es posible gracias al trabajo en equipo con Protección Civil, Inspección, Movilidad, Comercio y todas las áreas del municipio”, señaló.

Funcionarios y polic\u00edas agitan banderas del Municipio de Corregidora en el banderazo del operativo de D\u00eda de Muertos El banderazo de salida se dio en representación del presidente municipal, Chepe Guerrero. rotativo.com.mx

La cobertura incluye recorridos preventivos en todas las colonias y comunidades, además de apoyo vial, control de accesos y salidas y vigilancia en zonas de alta afluencia.

El Gobierno Municipal busca que las familias disfruten de las tradiciones de Día de Muertos con seguridad, orden y condiciones adecuadas de movilidad.

El Municipio refirió que Massive Caller lo colocó en primer lugar nacional, con 11.6% de percepción de inseguridad, según el Ranking Nacional Municipal 2026.



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