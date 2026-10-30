Corregidora, 30 de octubre de 2026.- El Municipio de Corregidora puso en marcha el operativo por Día de Muertos 2026, con la vigilancia concentrada principalmente en los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita y en tres sedes del Festival Huesos y Tradiciones 2026: Plaza Gran Cué, el Jardín Principal de El Pueblito y el CAM.
En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Estatal (POES), con células operativas, patrullas, motocicletas, cuatrimotos, binomios caninos K9 y centros de mando móvil, además del monitoreo desde el C4.
Plaza Gran Cué, el Jardín Principal de El Pueblito y el CAM, sedes del Festival Huesos y Tradiciones 2026, quedan bajo vigilancia del operativo. rotativo.com.mx
El banderazo de salida lo dio la secretaria de Gobierno, Cristina Fernández de Ceballos, en representación del presidente municipal, Chepe Guerrero.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Adrián Arturo Arroyo Pedraza, informó que el dispositivo contempla recorridos a pie, patrullajes, vigilancia preventiva y monitoreo permanente, con presencia en los puntos de mayor concentración de personas y en las comunidades donde se realizarán festejos tradicionales.
“Aquí no hay margen para la improvisación; actuamos con decisión y cercanía. Este esfuerzo es posible gracias al trabajo en equipo con Protección Civil, Inspección, Movilidad, Comercio y todas las áreas del municipio”, señaló.
El banderazo de salida se dio en representación del presidente municipal, Chepe Guerrero. rotativo.com.mxLa cobertura incluye recorridos preventivos en todas las colonias y comunidades, además de apoyo vial, control de accesos y salidas y vigilancia en zonas de alta afluencia.
El Gobierno Municipal busca que las familias disfruten de las tradiciones de Día de Muertos con seguridad, orden y condiciones adecuadas de movilidad.
El Municipio refirió que Massive Caller lo colocó en primer lugar nacional, con 11.6% de percepción de inseguridad, según el Ranking Nacional Municipal 2026.