JAPAM renueva tuberías en calle Netzahualcóyotl, San Juan del Río

Los trabajos van del 3 de noviembre al 10 de diciembre, por etapas, e incluyen una línea de drenaje sanitario y dos de agua potable.

Grupo de vecinos y funcionarios aplaude durante una reunión al aire libre en una calle.

Vecinos y representantes de fraccionamientos y plazas comerciales de la zona asistieron al encuentro con la JAPAM.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) sustituirá más de 960 metros lineales de tubería en la calle Netzahualcóyotl, colonia Arboledas, antes de la pavimentación prevista para esa vialidad. Los trabajos están programados del 3 de noviembre al 10 de diciembre de 2026, sujetos al desarrollo de la obra.

La intervención abarca tres líneas: 325 metros de drenaje sanitario con tubería de 12 pulgadas; cerca de 316 metros de la red de distribución de agua potable, con tubería de cuatro pulgadas; y aproximadamente 321 metros de la línea de conducción de agua potable, con tubería de acero de 10 pulgadas.

Se hará por etapas. La primera comprende el tramo de Pirules a Emiliano Zapata; la segunda, de Emiliano Zapata a avenida Ayuntamiento.

Dos trabajadores marcan el asfalto con cinta m\u00e9trica y pintura en aerosol junto a un cono y un tope. La obra sustituirá 325 metros de drenaje sanitario con tubería de 12 pulgadas en la calle Netzahualcóyotl. rotativo.com.mx

El director de la JAPAM, Toño Pérez, presentó los alcances y los tiempos de ejecución en un encuentro con vecinos de la calle Netzahualcóyotl y representantes de fraccionamientos y plazas comerciales de la zona.

Explicó que la obra responde a la necesidad de atender de fondo las condiciones de las redes hidráulicas y sanitarias, y que la vialidad está considerada dentro de un proyecto de rehabilitación de la Presidencia Municipal, por lo que la infraestructura subterránea se renueva primero para evitar volver a abrir la calle.

Grupo reunido en la calle; en primer plano, una persona con chamarra que dice \u201cMANTENIMIENTO\u201d. Los gerentes de Mantenimiento y de Saneamiento explicaron los cierres viales y las posibles afectaciones a los accesos. rotativo.com.mx

“Queremos hacer las cosas bien y desde el fondo. Sabemos que esta calle está contemplada para trabajos de pavimentación, pero antes de mejorar lo que se ve, tenemos que atender lo que está debajo”, expresó.

“No tendría sentido contar con una calle renovada si dejamos tuberías que después puedan presentar problemas y nos obliguen a volver a intervenir. En JAPAM estamos pensando en soluciones de largo plazo para las familias sanjuanenses”, agregó.

Vista a\u00e9rea de una calle de la colonia Arboledas entre edificios, con un edificio de paneles solares a la izquierda. La obra de JAPAM sustituirá más de 960 metros lineales de tubería en la calle Netzahualcóyotl, colonia Arboledas. rotativo.com.mx

El coordinador operativo, José Antonio Ángeles Nieves; el gerente de Mantenimiento, José Miguel Layseca Basurto, y el gerente de Saneamiento, Raymundo Mendoza Mendoza, explicaron en la reunión los aspectos técnicos, los tiempos estimados de ejecución, los cierres viales y las posibles afectaciones temporales a los accesos de viviendas, fraccionamientos y establecimientos comerciales.

Los asistentes expusieron sus inquietudes. Se reiteró la importancia de mantener comunicación directa durante los trabajos para informar sobre los avances y las modificaciones a la circulación.

Vista a\u00e9rea de una calle y viviendas junto a un edificio grande de techo blanco con equipos de enfriamiento. Los trabajos se realizarán por etapas: de Pirules a Emiliano Zapata y de Emiliano Zapata a avenida Ayuntamiento. rotativo.com.mx

“Entendemos que una obra de esta magnitud puede generar molestias, especialmente para quienes viven, trabajan o tienen sus negocios en esta zona. Por eso quisimos venir personalmente, darles la cara, explicarles qué vamos a hacer y escuchar sus inquietudes”, señaló Pérez.

“Les pedimos paciencia y comprensión; serán molestias temporales, pero los beneficios de contar con redes renovadas serán para muchos años”, añadió.

Pérez destacó que la obra forma parte del compromiso de la JAPAM de trabajar de manera preventiva, con prioridad en obras que, aunque no siempre son visibles, resultan fundamentales para garantizar mejores condiciones de operación de los servicios básicos.

“Nuestro compromiso es no quedarnos solamente con lo que se ve. Queremos atender los problemas de raíz, hacer obras que verdaderamente resuelvan y que representen un beneficio duradero para San Juan del Río. Esa es nuestra responsabilidad y por eso seguimos trabajando cerca de la gente”, concluyó.

La JAPAM invitó a vecinos, comerciantes y automovilistas a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se informarán los avances, los cierres y las alternativas de circulación durante la obra.

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