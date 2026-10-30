San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) sustituirá más de 960 metros lineales de tubería en la calle Netzahualcóyotl, colonia Arboledas, antes de la pavimentación prevista para esa vialidad. Los trabajos están programados del 3 de noviembre al 10 de diciembre de 2026, sujetos al desarrollo de la obra.

La intervención abarca tres líneas: 325 metros de drenaje sanitario con tubería de 12 pulgadas; cerca de 316 metros de la red de distribución de agua potable, con tubería de cuatro pulgadas; y aproximadamente 321 metros de la línea de conducción de agua potable, con tubería de acero de 10 pulgadas.

Se hará por etapas. La primera comprende el tramo de Pirules a Emiliano Zapata; la segunda, de Emiliano Zapata a avenida Ayuntamiento.

La obra sustituirá 325 metros de drenaje sanitario con tubería de 12 pulgadas en la calle Netzahualcóyotl. rotativo.com.mx

El director de la JAPAM, Toño Pérez, presentó los alcances y los tiempos de ejecución en un encuentro con vecinos de la calle Netzahualcóyotl y representantes de fraccionamientos y plazas comerciales de la zona.

Explicó que la obra responde a la necesidad de atender de fondo las condiciones de las redes hidráulicas y sanitarias, y que la vialidad está considerada dentro de un proyecto de rehabilitación de la Presidencia Municipal, por lo que la infraestructura subterránea se renueva primero para evitar volver a abrir la calle.

Los gerentes de Mantenimiento y de Saneamiento explicaron los cierres viales y las posibles afectaciones a los accesos. rotativo.com.mx

“Queremos hacer las cosas bien y desde el fondo. Sabemos que esta calle está contemplada para trabajos de pavimentación, pero antes de mejorar lo que se ve, tenemos que atender lo que está debajo”, expresó.

“No tendría sentido contar con una calle renovada si dejamos tuberías que después puedan presentar problemas y nos obliguen a volver a intervenir. En JAPAM estamos pensando en soluciones de largo plazo para las familias sanjuanenses”, agregó.

La obra de JAPAM sustituirá más de 960 metros lineales de tubería en la calle Netzahualcóyotl, colonia Arboledas. rotativo.com.mx

El coordinador operativo, José Antonio Ángeles Nieves; el gerente de Mantenimiento, José Miguel Layseca Basurto, y el gerente de Saneamiento, Raymundo Mendoza Mendoza, explicaron en la reunión los aspectos técnicos, los tiempos estimados de ejecución, los cierres viales y las posibles afectaciones temporales a los accesos de viviendas, fraccionamientos y establecimientos comerciales.

Los asistentes expusieron sus inquietudes. Se reiteró la importancia de mantener comunicación directa durante los trabajos para informar sobre los avances y las modificaciones a la circulación.

Los trabajos se realizarán por etapas: de Pirules a Emiliano Zapata y de Emiliano Zapata a avenida Ayuntamiento. rotativo.com.mx

“Entendemos que una obra de esta magnitud puede generar molestias, especialmente para quienes viven, trabajan o tienen sus negocios en esta zona. Por eso quisimos venir personalmente, darles la cara, explicarles qué vamos a hacer y escuchar sus inquietudes”, señaló Pérez.

“Les pedimos paciencia y comprensión; serán molestias temporales, pero los beneficios de contar con redes renovadas serán para muchos años”, añadió.

Pérez destacó que la obra forma parte del compromiso de la JAPAM de trabajar de manera preventiva, con prioridad en obras que, aunque no siempre son visibles, resultan fundamentales para garantizar mejores condiciones de operación de los servicios básicos.

“Nuestro compromiso es no quedarnos solamente con lo que se ve. Queremos atender los problemas de raíz, hacer obras que verdaderamente resuelvan y que representen un beneficio duradero para San Juan del Río. Esa es nuestra responsabilidad y por eso seguimos trabajando cerca de la gente”, concluyó.

La JAPAM invitó a vecinos, comerciantes y automovilistas a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se informarán los avances, los cierres y las alternativas de circulación durante la obra.