Corregidora, 17 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora reportó la conclusión del Operativo de Fiestas Patrias 2026, implementado del 10 al 16 de septiembre con presencia preventiva y vigilancia durante las celebraciones patrias.
Como resultado del dispositivo, cinco personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y dos vehículos fueron recuperados, de acuerdo con el reporte de la corporación.
La dependencia indicó que 188 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico, una cifra por encima de las 180 remisiones que la SSPM había reportado en el más reciente operativo de Semana Santa.
De ese total, 76 personas fueron remitidas específicamente por consumir bebidas embriagantes en la vía pública, según el desglose entregado por la corporación.
La SSPM, que días antes había desplegado el operativo A.R.M.A. en las carreteras estatales 411 y 413, señaló que el dispositivo de Fiestas Patrias se desarrolló en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.