Operativo A.R.M.A. refuerza carreteras 411 y 413 en Corregidora

La SSPM de Corregidora y la POES Querétaro coordinan con SEDENA y Guardia Nacional recorridos preventivos en carreteras estatales y comunidades del municipio.

Patrulla y elementos de seguridad en operativo nocturno de carreteras en Corregidora, Querétaro

Elementos de la SSPM Corregidora, POES Querétaro, SEDENA y Guardia Nacional realizan recorridos preventivos en carreteras estatales 411 y 413 como parte del operativo A.R.M.A.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora y la Policía Estatal (POES Querétaro) implementaron el operativo A.R.M.A., en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, fortalecer la presencia policial y mantener el orden y la seguridad en el municipio.

Como parte del operativo, las corporaciones realizan recorridos preventivos sobre las carreteras estatales 411 y 413, así como en las comunidades de San Rafael, Huertas de San Rafael, Purísima de San Rafael, Presa de Bravo, Pita, La Cueva, Joaquín Herrera, El Jaral y Charco Blanco.

La corporación mantiene además presencia preventiva en La Barranca, Guanajuato, en la zona limítrofe con Sabanilla, Guanajuato, y en los límites con el municipio de Huimilpan, Querétaro.

De acuerdo con la SSPM de Corregidora, la coordinación entre instituciones fortalece las acciones de prevención y permite mantener una presencia permanente en beneficio de la seguridad de las familias del municipio.

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