Corregidora, Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora y la Policía Estatal (POES Querétaro) implementaron el operativo A.R.M.A., en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, fortalecer la presencia policial y mantener el orden y la seguridad en el municipio.
Como parte del operativo, las corporaciones realizan recorridos preventivos sobre las carreteras estatales 411 y 413, así como en las comunidades de San Rafael, Huertas de San Rafael, Purísima de San Rafael, Presa de Bravo, Pita, La Cueva, Joaquín Herrera, El Jaral y Charco Blanco.
La corporación mantiene además presencia preventiva en La Barranca, Guanajuato, en la zona limítrofe con Sabanilla, Guanajuato, y en los límites con el municipio de Huimilpan, Querétaro.
De acuerdo con la SSPM de Corregidora, la coordinación entre instituciones fortalece las acciones de prevención y permite mantener una presencia permanente en beneficio de la seguridad de las familias del municipio.