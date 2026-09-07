Robles descarta otra encuesta: Nieto ganó dos mediciones en Querétaro

La senadora afirmó que Santiago Nieto encabezó dos ejercicios internos y pidió reconocer el resultado para mantener la unidad.

Beatriz Robles informa resultados de la encuesta interna de Morena en Querétaro

Beatriz Robles afirmó que Santiago Nieto encabezó los dos ejercicios internos para definir la coordinación política en Querétaro.

Beatriz Robles
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- La senadora Beatriz Robles afirmó que Santiago Nieto Castillo ganó los dos ejercicios de medición realizados para definir la coordinación de los trabajos de la cuarta transformación en Querétaro y sostuvo que, por la diferencia obtenida, no considera necesaria una nueva encuesta.

Robles, quien participó en el proceso, explicó que primero se realizó un ejercicio telefónico para definir a los perfiles que avanzarían a una segunda etapa y posteriormente se levantó una medición en vivienda. Según su intervención, este segundo ejercicio comprendió mil 200 encuestas.

La senadora señaló que los participantes recibieron los resultados del proceso y aseguró que Nieto encabezó ambas mediciones. Añadió que ella misma quedó satisfecha con sus números, pero sostuvo que el resultado obliga a reconocer a quien obtuvo la mayor ventaja y a cerrar filas en torno a la coordinación definida.

Robles detalló que el primer lugar correspondió a Santiago Nieto; el segundo, a Gilberto Herrera; el tercero, a ella; el cuarto, a Astrid Ortega, y el quinto, a Ricardo Astudillo. La legisladora presentó ese orden como parte de los resultados que, afirmó, fueron mostrados a quienes participaron en la medición.

El tema se abrió después de que un reportero preguntó por declaraciones atribuidas a Ricardo Astudillo sobre la posibilidad de una medición adicional para definir la coordinación. Robles respondió que, a partir de los resultados que conoció como participante, no observa condiciones que justifiquen repetir el ejercicio.

En la misma conferencia, representantes del Partido del Trabajo señalaron que no tienen conocimiento de una segunda encuesta pendiente y ratificaron su respaldo a Nieto. La dirigencia estatal de Morena sostuvo, a su vez, que el procedimiento fue conducido por las instancias nacionales encargadas de las elecciones y las encuestas internas.

Gisela Sánchez, presidenta estatal de Morena, explicó que la medición consideró perfiles propuestos dentro del bloque de la cuarta transformación y defendió el método de encuesta como mecanismo para resolver la coordinación. Su intervención buscó separar la definición interna de cualquier designación directa desde la dirigencia estatal.

Alejandro Pérez, secretario general de Morena en Querétaro, reconoció que existe una interpretación distinta por parte del Partido Verde sobre el alcance de la convocatoria, pero afirmó que se mantiene la comunicación con Ricardo Astudillo y que buscarán una reunión política para procesar las diferencias.

Robles también llamó al Partido Verde a mantenerse dentro de la ruta de unidad con Morena y el PT. Señaló que los tres partidos han construido acuerdos nacionales y consideró que las diferencias surgidas durante la reorganización interna deben resolverse sin romper el bloque político rumbo al proceso electoral de 2027.

La definición de Nieto como coordinador se convirtió así en el punto central de la reorganización de Morena y sus aliados en Querétaro. Las intervenciones de Robles, PT y la dirigencia morenista coincidieron en reconocer el resultado ya presentado, mientras la relación con el Partido Verde permanece como el principal punto político por resolver dentro del bloque.

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