Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente de 16 años, identificado públicamente como "El Niño", por el delito de homicidio calificado, por su probable intervención en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2026 al interior del establecimiento Konor Night Club, en el municipio de Querétaro, donde una persona perdió la vida por detonaciones de arma de fuego.
Se trata del segundo implicado vinculado a proceso por este homicidio, luego de que en mayo pasado fuera vinculado a proceso Daniel N, alias "El Morral", señalado entonces por la Fiscalía como el primer detenido en el caso.
Como parte del seguimiento de la investigación, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el adolescente, originario de Celaya, Guanajuato, a quien identificó como un generador de violencia en el Bajío. La orden fue cumplimentada el pasado 2 de septiembre, y el menor quedó a disposición de la autoridad judicial especializada en justicia para adolescentes.
En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación por homicidio calificado y solicitó su vinculación a proceso. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional; en tanto se resolvía su situación jurídica, la autoridad judicial le impuso como medida cautelar el internamiento preventivo.
Al reanudarse la audiencia, y con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente por homicidio calificado. Permanecerá bajo internamiento preventivo durante los dos meses fijados para la investigación complementaria.