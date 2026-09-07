Vinculan a proceso a segundo implicado en homicidio en bar Konor, Querétaro

El menor, originario de Celaya, Guanajuato, quedó bajo internamiento preventivo mientras avanza la causa penal.

Exterior de un juzgado en Querétaro vinculado al proceso penal por el homicidio en el bar Konor Night Club

Es el segundo implicado detenido por el homicidio ocurrido en enero en el bar Konor Night Club. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelve su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente de 16 años, identificado públicamente como "El Niño", por el delito de homicidio calificado, por su probable intervención en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2026 al interior del establecimiento Konor Night Club, en el municipio de Querétaro, donde una persona perdió la vida por detonaciones de arma de fuego.

Se trata del segundo implicado vinculado a proceso por este homicidio, luego de que en mayo pasado fuera vinculado a proceso Daniel N, alias "El Morral", señalado entonces por la Fiscalía como el primer detenido en el caso.

Como parte del seguimiento de la investigación, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el adolescente, originario de Celaya, Guanajuato, a quien identificó como un generador de violencia en el Bajío. La orden fue cumplimentada el pasado 2 de septiembre, y el menor quedó a disposición de la autoridad judicial especializada en justicia para adolescentes.

En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación por homicidio calificado y solicitó su vinculación a proceso. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional; en tanto se resolvía su situación jurídica, la autoridad judicial le impuso como medida cautelar el internamiento preventivo.

Al reanudarse la audiencia, y con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente por homicidio calificado. Permanecerá bajo internamiento preventivo durante los dos meses fijados para la investigación complementaria.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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