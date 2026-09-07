San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo afirmó que ha recibido amenazas de muerte y que cuenta con protección permanente de la Guardia Nacional desde hace aproximadamente tres años.
La revelación surgió durante una conferencia en San Juan del Río, después de que un reportero le preguntó cómo enfrenta los riesgos relacionados con los cargos públicos que ha desempeñado y con su actual actividad política en Querétaro.
Nieto respondió que tiene protección federal de manera permanente y vinculó ese resguardo con las amenazas recibidas.
Nieto señaló que el esquema de protección se ha mantenido durante los últimos tres años mientras continúa con sus actividades públicas.
La declaración ocurre en un momento en el que Nieto encabeza los trabajos de organización de Morena y sus aliados en Querétaro, además de mantener una agenda pública en la que ha cuestionado la situación de seguridad de la entidad.
Durante el encuentro, dirigentes de Morena y del Partido del Trabajo ratificaron su respaldo a Nieto como coordinador de los trabajos políticos del movimiento en el estado, mientras continuaron las discusiones internas sobre las mediciones utilizadas para definir esa responsabilidad.
Su nuevo papel se desarrolla en medio de la reorganización partidista con miras al proceso electoral de 2027, en el que Morena busca disputar la gubernatura de Querétaro.