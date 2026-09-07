Santiago Nieto revela amenazas de muerte y protección federal

El morenista dijo que la Guardia Nacional lo resguarda de manera permanente desde hace aproximadamente tres años.

Santiago Nieto habla de amenazas y protección federal durante conferencia en San Juan del Río

Santiago Nieto afirmó que cuenta con protección permanente de la Guardia Nacional por amenazas de muerte.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo afirmó que ha recibido amenazas de muerte y que cuenta con protección permanente de la Guardia Nacional desde hace aproximadamente tres años.

La revelación surgió durante una conferencia en San Juan del Río, después de que un reportero le preguntó cómo enfrenta los riesgos relacionados con los cargos públicos que ha desempeñado y con su actual actividad política en Querétaro.

Nieto respondió que tiene protección federal de manera permanente y vinculó ese resguardo con las amenazas recibidas.

Nieto señaló que el esquema de protección se ha mantenido durante los últimos tres años mientras continúa con sus actividades públicas.

La declaración ocurre en un momento en el que Nieto encabeza los trabajos de organización de Morena y sus aliados en Querétaro, además de mantener una agenda pública en la que ha cuestionado la situación de seguridad de la entidad.

Durante el encuentro, dirigentes de Morena y del Partido del Trabajo ratificaron su respaldo a Nieto como coordinador de los trabajos políticos del movimiento en el estado, mientras continuaron las discusiones internas sobre las mediciones utilizadas para definir esa responsabilidad.

Su nuevo papel se desarrolla en medio de la reorganización partidista con miras al proceso electoral de 2027, en el que Morena busca disputar la gubernatura de Querétaro.

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