Astudillo, quinto lugar en la encuesta que definió a Nieto

La senadora Betty Robles dio a conocer, más de una semana después de la designación de Nieto, el desglose completo de la encuesta interna, hasta ahora no difundido.

Ricardo Astudillo, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Querétaro, habla con micrófono durante un evento en San Juan del Río.

Ricardo Astudillo, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Querétaro, quedó en quinto lugar de los seis aspirantes a la coordinación estatal de Morena, de acuerdo con el desglose de la encuesta interna revelado por la senadora Betty Robles.

Ricardo Astudillo
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 septiembre 2026.- Ricardo Astudillo, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Querétaro, quedó en quinto lugar de los seis aspirantes que compitieron por la coordinación estatal de Morena, de acuerdo con el desglose completo de la encuesta interna que la senadora Betty Robles reveló por primera vez, más de una semana después de que Santiago Nieto Castillo fue confirmado como ganador del proceso.

Robles, quien participó como una de las seis aspirantes, detalló el orden final: el primer lugar lo obtuvo Santiago Nieto; el segundo, Gilberto Herrera; el tercero, la propia Betty Robles; el cuarto, Astrid Ortega; el quinto, Ricardo Astudillo, y el sexto, el diputado Luis Humberto. Precisó que el mecanismo constó de una encuesta telefónica inicial y una segunda encuesta en vivienda, con 1,200 levantamientos, y que Nieto Castillo se impuso en ambas rondas.

El dato tiene peso porque hasta ahora no se había hecho público el lugar exacto que ocupó cada aspirante, y porque Astudillo —quien terminó quinto— ha pedido a Morena y al PT una encuesta adicional para definir la coordinación, petición que ambos partidos no reconocen como necesaria. Dirigentes de Morena admitieron en el mismo evento que el Verde Ecologista "tiene una interpretación distinta" de la convocatoria que rigió el proceso, lo que ha generado tensión dentro de la alianza rumbo a 2027.

Santiago Nieto Castillo fue confirmado como coordinador de Morena, el PT y el Verde Ecologista en Querétaro durante una asamblea informativa en San Juan del Río, su tierra natal, con la que los tres partidos arrancaron una serie de eventos para difundir en el estado los resultados del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez, precisó que la coordinación tendrá a su cargo la organización de más de mil 700 comités seccionales y los 18 consejos municipales del partido en el estado. Valeria Flores, presidenta estatal del PT en Querétaro, confirmó que la dirigencia nacional de ese partido ratificó su respaldo al nombramiento de Nieto Castillo.

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