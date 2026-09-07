San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo acusó al PAN de recurrir al “populismo penal” mediante una propuesta relacionada con menores de edad y sostuvo que el planteamiento es incompatible con el marco constitucional y con el sistema especializado de justicia para adolescentes.
El señalamiento surgió durante una conferencia de prensa, después de que una reportera preguntó por la Ley de Identidad de Género, la protección de las infancias y las posiciones que han enfrentado a Morena y Acción Nacional en el Congreso de Querétaro.
Nieto defendió la reforma de identidad de género y afirmó que el proyecto impulsado desde Morena nunca planteó que menores de edad pudieran acceder al procedimiento administrativo de cambio de identidad.
A partir de ese punto, cuestionó que la protección de menores sea utilizada como argumento para frenar la reforma y, al mismo tiempo, se promueva una modificación penal que, según su interpretación, pretende endurecer el tratamiento hacia adolescentes.
La discusión legislativa ha estado marcada por el veto anunciado por el gobernador Mauricio Kuri y por el debate sobre el alcance que tendría el reconocimiento administrativo de la identidad de género.
Nieto sostuvo que una reforma penal en los términos expuestos por sus adversarios chocaría con la Constitución, los tratados internacionales y la legislación nacional aplicable a adolescentes. Por ello utilizó la expresión “populismo penal” para definirla.
Durante la misma conferencia, legisladores presentes explicaron que el nuevo dictamen ya fue aprobado por el Congreso y enviado al Poder Ejecutivo, después de incorporar observaciones al proyecto. El PAN había respaldado previamente el veto bajo el argumento de proteger a niñas, niños y adolescentes.
Los legisladores de Morena insistieron en que el procedimiento administrativo contemplado en la reforma está dirigido a personas adultas y que el nuevo texto volvió a precisar esa restricción para evitar interpretaciones distintas.
Nieto resumió su postura bajo el principio de “todos los derechos para todos” y sostuvo que la discusión sobre identidad de género no debe utilizarse para justificar medidas que, desde su perspectiva, criminalicen a menores de edad.
La conferencia reunió a dirigentes de Morena y del Partido del Trabajo, legisladores federales y locales y distintos liderazgos políticos que iniciaron en San Juan del Río una serie de asambleas informativas y de organización en Querétaro.