Nieto acusa al PAN de “populismo penal” por propuesta a menores en Querétaro

El morenista sostuvo que la reforma de identidad de género no permite a menores acceder al trámite administrativo cuestionado.

Santiago Nieto habla sobre identidad de género y menores durante conferencia en San Juan del Río

Santiago Nieto calificó como “populismo penal” una propuesta panista relacionada con menores de edad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo acusó al PAN de recurrir al “populismo penal” mediante una propuesta relacionada con menores de edad y sostuvo que el planteamiento es incompatible con el marco constitucional y con el sistema especializado de justicia para adolescentes.

El señalamiento surgió durante una conferencia de prensa, después de que una reportera preguntó por la Ley de Identidad de Género, la protección de las infancias y las posiciones que han enfrentado a Morena y Acción Nacional en el Congreso de Querétaro.

Nieto defendió la reforma de identidad de género y afirmó que el proyecto impulsado desde Morena nunca planteó que menores de edad pudieran acceder al procedimiento administrativo de cambio de identidad.

A partir de ese punto, cuestionó que la protección de menores sea utilizada como argumento para frenar la reforma y, al mismo tiempo, se promueva una modificación penal que, según su interpretación, pretende endurecer el tratamiento hacia adolescentes.

La discusión legislativa ha estado marcada por el veto anunciado por el gobernador Mauricio Kuri y por el debate sobre el alcance que tendría el reconocimiento administrativo de la identidad de género.

Nieto sostuvo que una reforma penal en los términos expuestos por sus adversarios chocaría con la Constitución, los tratados internacionales y la legislación nacional aplicable a adolescentes. Por ello utilizó la expresión “populismo penal” para definirla.

Durante la misma conferencia, legisladores presentes explicaron que el nuevo dictamen ya fue aprobado por el Congreso y enviado al Poder Ejecutivo, después de incorporar observaciones al proyecto. El PAN había respaldado previamente el veto bajo el argumento de proteger a niñas, niños y adolescentes.

Los legisladores de Morena insistieron en que el procedimiento administrativo contemplado en la reforma está dirigido a personas adultas y que el nuevo texto volvió a precisar esa restricción para evitar interpretaciones distintas.

Nieto resumió su postura bajo el principio de “todos los derechos para todos” y sostuvo que la discusión sobre identidad de género no debe utilizarse para justificar medidas que, desde su perspectiva, criminalicen a menores de edad.

La conferencia reunió a dirigentes de Morena y del Partido del Trabajo, legisladores federales y locales y distintos liderazgos políticos que iniciaron en San Juan del Río una serie de asambleas informativas y de organización en Querétaro.

politica pan morena elecciones

Reciente

Tarjetas de la FGJ Tamaulipas con los tres imputados por feminicidio en Reynosa, rostros pixelados.
Seguridad

Vinculan a proceso a tres por feminicidio en Reynosa

Un Juez de Control determinó que subsiste la prisión preventiva justificada contra los tres imputados y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.

Elementos de la PID custodian a hombre detenido por reaprehensión de Zacatecas en Querétaro, rostro difuminado
Querétaro

PID cumple en Querétaro reaprehensión pedida por Zacatecas

La PID cumplimentó en Querétaro una orden de reaprehensión contra Ernesto Javier "N" por robo calificado, solicitada por Zacatecas.

Hombre detenido con rostro cubierto es custodiado por Guardia Civil, Policía Municipal y Fiscalía de Michoacán en Zamora
Seguridad

Detienen en Zamora a hombre con orden por abuso sexual

Guardia Civil, FGE y Policía Municipal lo identificaron tras un reporte por alteración del orden público; enfrenta proceso por abuso sexual.

Unidad nueva del sistema de Transporte de Querétaro, propiedad del gobierno del Estado.
Editorial

​Transporte de Qro suma 400 unidades, destaca AMEQ

El director de la Agencia de Movilidad del Estado lo mencionó durante el evento del gobernador Mauricio Kuri González, en el marco de su quinto informe de gobierno.