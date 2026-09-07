San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo señaló el agua, la seguridad, la movilidad y el costo de la vivienda como cuatro de los principales rezagos que, a su juicio, enfrenta Querétaro, durante una conferencia en la que evitó convertir ese diagnóstico en propuestas de gobierno rumbo al proceso electoral de 2027.
El primer problema que colocó sobre la mesa fue la crisis hídrica. Nieto sostuvo que Querétaro se encuentra entre las entidades con mayor presión sobre el agua y planteó la necesidad de fortalecer mecanismos de captación y purificación.
La referencia al agua surgió después de que una reportera le preguntó cuál sería el principal asunto pendiente para la entidad. Nieto respondió que el acceso y disponibilidad del recurso deben ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el desarrollo del estado.
En seguridad, Nieto afirmó que Querétaro mantiene un problema de incidencia delictiva y lo colocó como el segundo asunto que requiere atención. La valoración quedó expresamente en voz del coordinador de Morena.
El tercer eje fue la movilidad. Nieto dijo que su planteamiento es fortalecer a Querétaro como nodo ferroviario para mejorar los desplazamientos en San Juan del Río y en la zona metropolitana de la capital, Corregidora y El Marqués.
En ese punto destacó la infraestructura ferroviaria impulsada por el Gobierno Federal y la vinculó con una mejora de la movilidad regional.
El costo de la vivienda completó el diagnóstico. Nieto lo incorporó, junto con agua, seguridad y movilidad, entre los asuntos que considera relevantes para Querétaro.
El morenista hizo una precisión sobre el alcance de sus declaraciones: dijo que no formularía propuestas específicas de gobierno porque podría incurrir en actos anticipados de campaña. Su intervención, sostuvo, se limita por ahora a señalar problemas y a participar en los trabajos políticos de organización.
La declaración se produjo durante el inicio de las asambleas informativas con las que Morena y sus aliados buscan difundir resultados del Gobierno Federal y reorganizar su estructura en Querétaro bajo la coordinación política de Nieto.