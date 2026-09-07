Nieto señala agua, seguridad, movilidad y vivienda como rezagos que enfrenta Querétaro

El coordinador de Morena en Querétaro identificó cuatro problemas y evitó convertir su diagnóstico en propuestas de campaña.

Santiago Nieto habla sobre agua, seguridad, movilidad y vivienda en Querétaro

Santiago Nieto colocó agua, seguridad, movilidad y vivienda entre los principales rezagos que observa en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo señaló el agua, la seguridad, la movilidad y el costo de la vivienda como cuatro de los principales rezagos que, a su juicio, enfrenta Querétaro, durante una conferencia en la que evitó convertir ese diagnóstico en propuestas de gobierno rumbo al proceso electoral de 2027.

El primer problema que colocó sobre la mesa fue la crisis hídrica. Nieto sostuvo que Querétaro se encuentra entre las entidades con mayor presión sobre el agua y planteó la necesidad de fortalecer mecanismos de captación y purificación.

La referencia al agua surgió después de que una reportera le preguntó cuál sería el principal asunto pendiente para la entidad. Nieto respondió que el acceso y disponibilidad del recurso deben ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el desarrollo del estado.

En seguridad, Nieto afirmó que Querétaro mantiene un problema de incidencia delictiva y lo colocó como el segundo asunto que requiere atención. La valoración quedó expresamente en voz del coordinador de Morena.

El tercer eje fue la movilidad. Nieto dijo que su planteamiento es fortalecer a Querétaro como nodo ferroviario para mejorar los desplazamientos en San Juan del Río y en la zona metropolitana de la capital, Corregidora y El Marqués.

En ese punto destacó la infraestructura ferroviaria impulsada por el Gobierno Federal y la vinculó con una mejora de la movilidad regional.

El costo de la vivienda completó el diagnóstico. Nieto lo incorporó, junto con agua, seguridad y movilidad, entre los asuntos que considera relevantes para Querétaro.

El morenista hizo una precisión sobre el alcance de sus declaraciones: dijo que no formularía propuestas específicas de gobierno porque podría incurrir en actos anticipados de campaña. Su intervención, sostuvo, se limita por ahora a señalar problemas y a participar en los trabajos políticos de organización.

La declaración se produjo durante el inicio de las asambleas informativas con las que Morena y sus aliados buscan difundir resultados del Gobierno Federal y reorganizar su estructura en Querétaro bajo la coordinación política de Nieto.

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