Santiago Nieto llama a auditar a funcionarios de Querétaro por bienes no declarados

El aspirante de Morena señaló crisis hídrica, movilidad, abandono de la Sierra Gorda e inseguridad como ejes de un eventual cambio de gobierno en Querétaro.

Santiago Nieto Castillo participa en un acto de Morena durante el proceso político rumbo a la gubernatura de Querétaro en 2027.

Santiago Nieto Castillo respaldó auditar a funcionarios estatales cuyo patrimonio y nivel de vida no correspondan con sus ingresos declarados y pidió al PAN transparentar las declaraciones patrimoniales y fiscales de sus servidores públicos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Santiago Nieto Castillo, aspirante de Morena vinculado al proceso interno del partido para definir la candidatura al gobierno de Querétaro, respaldó auditar a funcionarios estatales con propiedades y niveles de vida que, dijo, no corresponden a sus ingresos declarados, y exigió que el Partido Acción Nacional (PAN) transparente también sus declaraciones patrimoniales y fiscales.

Consultado sobre si es momento de auditar a servidores públicos del gobierno de Querétaro con "grandes mansiones" y propiedades que no coinciden con lo que ganan, Nieto respondió que la transparencia y la rendición de cuentas "no pueden tener un espacio" cerrado y planteó revisar la actuación de la entidad de fiscalización del estado, aunque dijo confiar en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Señaló que la ley obliga a que las declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de Morena sean públicas y accesibles en internet, mientras que las del PAN, dijo, permanecen protegidas bajo el argumento de la confidencialidad de la información.

El aspirante ubicó como prioridades para Querétaro la crisis hídrica —afirmó que el estado ocupa el sexto lugar nacional en la materia—, la movilidad en la zona metropolitana, el abandono de la Sierra Gorda, donde dijo que hay zonas con incendios forestales sin reforestar después de más de un año, y la inseguridad, para la cual citó datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que colocan a Querétaro en el lugar 12 en incidencia delictiva a nivel nacional.

Sobre seguridad a nivel federal, sostuvo que ha habido una reducción de 51% en homicidios dolosos en el país, cifra que atribuyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Nieto criticó también a dirigentes del PAN. Afirmó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es prófugo de la justicia con dos órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol, y recordó que Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Sostuvo, además, que cuando Ricardo Anaya presidía el PAN, el partido registró como diputada plurinominal a una persona que, según Nieto, visitó el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras ahí se encontraba Joaquín Guzmán Loera.

Cuestionado sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y su posible efecto en Morena a nivel nacional, Nieto respondió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el proyecto de nación debe estar por encima de los intereses personales.

Respecto a versiones sobre un presunto conflicto de interés sobre la participación de su esposa en el proceso electoral, Nieto lo rechazó y calificó la señal como "violencia política de género", al considerar que sugiere que una mujer profesionista depende de los intereses de su esposo. Recordó que ella se ha excusado de los temas vinculados a él y que la elección de gobernador de Querétaro corresponde al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no al Instituto Nacional Electoral.

Nieto afirmó también haber obtenido el resultado más alto, en los diez puntos evaluados, en un ejercicio interno de Morena sobre conocimiento, honestidad y cercanía con la ciudadanía, frente a otro precandidato identificado en la entrevista como "Felifer". No detalló los porcentajes obtenidos en cada punto.

politica gobierno elecciones morena

Reciente

Interior del Centro BLOQUE en Querétaro, sede de la jornada Next Gen y Día del Gamer del Mes de la Juventud
Querétaro

Querétaro cierra el Mes de la Juventud con doble jornada gratuita en BLOQUE

Next Gen y el Día del Gamer reúnen tecnología, esports y talleres de emprendimiento el 29 de agosto, con entrada gratuita y registro previo.

Cuatro técnicos de Agricultura e INIFAP posan junto a tambos identificados como apoyo a proyectos comunitarios
Nacionales

Van 171 mil productores capacitados en transición agroecológica: SADER

Programa de Escuelas de Campo redujo costos, elevó rendimientos y disminuyó agroquímicos en 28 estados del país durante 10 meses

Dos mujeres se saludan en el escenario ante público que aplaude
Querétaro

Ley Kuri posiciona a Querétaro como pionero en salud mental infantil

La conferencista Josefina Vázquez Mota y autoridades estatales presentaron un libro sobre adicciones digitales y resaltaron los alcances de la Ley Kuri en Querétaro.

Ana Paola López Birlain camina por la columnata de un edificio patrimonial rehabilitado dentro del Bronx Distrito Creativo de Bogotá
Querétaro

Secretaria de Cultura de Querétaro recorre el Bronx, distrito creativo de Bogotá

Ana Paola López Birlain fue acompañada por directivos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para analizar la gestión cultural del distrito