Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Santiago Nieto Castillo, aspirante de Morena vinculado al proceso interno del partido para definir la candidatura al gobierno de Querétaro, respaldó auditar a funcionarios estatales con propiedades y niveles de vida que, dijo, no corresponden a sus ingresos declarados, y exigió que el Partido Acción Nacional (PAN) transparente también sus declaraciones patrimoniales y fiscales.

Consultado sobre si es momento de auditar a servidores públicos del gobierno de Querétaro con "grandes mansiones" y propiedades que no coinciden con lo que ganan, Nieto respondió que la transparencia y la rendición de cuentas "no pueden tener un espacio" cerrado y planteó revisar la actuación de la entidad de fiscalización del estado, aunque dijo confiar en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Señaló que la ley obliga a que las declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de Morena sean públicas y accesibles en internet, mientras que las del PAN, dijo, permanecen protegidas bajo el argumento de la confidencialidad de la información.

El aspirante ubicó como prioridades para Querétaro la crisis hídrica —afirmó que el estado ocupa el sexto lugar nacional en la materia—, la movilidad en la zona metropolitana, el abandono de la Sierra Gorda, donde dijo que hay zonas con incendios forestales sin reforestar después de más de un año, y la inseguridad, para la cual citó datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que colocan a Querétaro en el lugar 12 en incidencia delictiva a nivel nacional.

Sobre seguridad a nivel federal, sostuvo que ha habido una reducción de 51% en homicidios dolosos en el país, cifra que atribuyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Nieto criticó también a dirigentes del PAN. Afirmó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es prófugo de la justicia con dos órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol, y recordó que Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Sostuvo, además, que cuando Ricardo Anaya presidía el PAN, el partido registró como diputada plurinominal a una persona que, según Nieto, visitó el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras ahí se encontraba Joaquín Guzmán Loera.

Cuestionado sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y su posible efecto en Morena a nivel nacional, Nieto respondió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el proyecto de nación debe estar por encima de los intereses personales.

Respecto a versiones sobre un presunto conflicto de interés sobre la participación de su esposa en el proceso electoral, Nieto lo rechazó y calificó la señal como "violencia política de género", al considerar que sugiere que una mujer profesionista depende de los intereses de su esposo. Recordó que ella se ha excusado de los temas vinculados a él y que la elección de gobernador de Querétaro corresponde al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no al Instituto Nacional Electoral.

Nieto afirmó también haber obtenido el resultado más alto, en los diez puntos evaluados, en un ejercicio interno de Morena sobre conocimiento, honestidad y cercanía con la ciudadanía, frente a otro precandidato identificado en la entrevista como "Felifer". No detalló los porcentajes obtenidos en cada punto.