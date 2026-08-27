San Juan del Río, 26 de agosto de 2026.- San Juan del Río sumó su cuarta cancha de fútbol 5 nueva dentro del Proyecto Mundial Social 2026, con la entrega de una instalación en el Parque de Praderas del Sol construida con una inversión cercana a 1.9 millones de pesos, informaron los gobiernos municipal, estatal y federal.
Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la entrega, parte del Proyecto Mundial Social 2026 en San Juan del Río. rotativo.com.mx
La entrega se realizó de forma conjunta entre los tres niveles de gobierno. El titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Querétaro, Diego Cabrera Leal, indicó que el Proyecto Mundial Social 2026 contempla la construcción de 29 canchas nuevas y la rehabilitación de otras 11 en todo el estado.
La instalación, con una inversión cercana a 1.9 millones de pesos, quedó lista para el uso de niñas, niños y jóvenes del fraccionamiento. rotativo.com.mx
La cancha de Praderas del Sol se suma a la entregada días antes en el Parque Las Haciendas 6, la tercera cancha nueva del programa en el municipio, y a las dos primeras, inauguradas previamente en las instalaciones del Centro de Atención Municipal de Cerro Gordo.
El municipio prevé rehabilitar dos canchas más en Quintas de Guadalupe y en el Parque Paso de Los Guzmán. rotativo.com.mx
Con la instalación de Praderas del Sol, San Juan del Río completa las cuatro canchas nuevas que gestionó ante la federación para el programa. Cabrera Leal precisó que el municipio tiene contempladas además dos rehabilitaciones, en el fraccionamiento Quintas de Guadalupe y en el Parque Paso de Los Guzmán.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gina Sánchez Barrios, agradeció a los gobiernos federal y estatal por la obra y pidió a las familias del fraccionamiento cuidar la instalación: "siempre con orden y con cuidado", dijo, tras invitar a la ciudadanía a utilizar el nuevo espacio. El municipio gestionó cuatro predios ante la federación para el programa desde marzo de 2026.
Con esta cancha, San Juan del Río suma cuatro instalaciones nuevas del programa Mundial Social 2026 en el municipio. rotativo.com.mx
La integrante del Comité de Colonos de Praderas del Sol, Mireya Quijano Reyes, reconoció el trabajo conjunto de las autoridades y pidió a los vecinos conservar la cancha en buen estado, con el propósito de que niñas, niños y jóvenes cuenten con un espacio para la convivencia pacífica, el deporte y la construcción de comunidad.