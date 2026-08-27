San Juan del Río suma cuatro canchas nuevas de fútbol

La cancha de fútbol 5, construida con cerca de 1.9 millones de pesos, es la cuarta nueva del Proyecto Mundial Social en el municipio

Autoridades saludan a niños en la inauguración de la cancha de fútbol 5 de Praderas del Sol, San Juan del Río
La cancha de fútbol 5 de Praderas del Sol es la cuarta instalación nueva que San Juan del Río entrega dentro del Proyecto Mundial Social 2026.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de agosto de 2026.- San Juan del Río sumó su cuarta cancha de fútbol 5 nueva dentro del Proyecto Mundial Social 2026, con la entrega de una instalación en el Parque de Praderas del Sol construida con una inversión cercana a 1.9 millones de pesos, informaron los gobiernos municipal, estatal y federal.

Representantes de los gobiernos municipal, estatal y federal en el acto de entrega de la cancha de Praderas del Sol Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la entrega, parte del Proyecto Mundial Social 2026 en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La entrega se realizó de forma conjunta entre los tres niveles de gobierno. El titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Querétaro, Diego Cabrera Leal, indicó que el Proyecto Mundial Social 2026 contempla la construcción de 29 canchas nuevas y la rehabilitación de otras 11 en todo el estado.

Ni\u00f1o juega como portero durante la inauguraci\u00f3n de la cancha de f\u00fatbol 5 en Praderas del Sol, San Juan del R\u00edo La instalación, con una inversión cercana a 1.9 millones de pesos, quedó lista para el uso de niñas, niños y jóvenes del fraccionamiento. rotativo.com.mx

La cancha de Praderas del Sol se suma a la entregada días antes en el Parque Las Haciendas 6, la tercera cancha nueva del programa en el municipio, y a las dos primeras, inauguradas previamente en las instalaciones del Centro de Atención Municipal de Cerro Gordo.

Ni\u00f1o patea el bal\u00f3n durante la inauguraci\u00f3n de la cancha de f\u00fatbol 5 en el Parque de Praderas del Sol El municipio prevé rehabilitar dos canchas más en Quintas de Guadalupe y en el Parque Paso de Los Guzmán. rotativo.com.mx

Con la instalación de Praderas del Sol, San Juan del Río completa las cuatro canchas nuevas que gestionó ante la federación para el programa. Cabrera Leal precisó que el municipio tiene contempladas además dos rehabilitaciones, en el fraccionamiento Quintas de Guadalupe y en el Parque Paso de Los Guzmán.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gina Sánchez Barrios, agradeció a los gobiernos federal y estatal por la obra y pidió a las familias del fraccionamiento cuidar la instalación: "siempre con orden y con cuidado", dijo, tras invitar a la ciudadanía a utilizar el nuevo espacio. El municipio gestionó cuatro predios ante la federación para el programa desde marzo de 2026.

Foto grupal de autoridades, ni\u00f1as y ni\u00f1os en la entrega de la cancha de f\u00fatbol 5 de Praderas del Sol Con esta cancha, San Juan del Río suma cuatro instalaciones nuevas del programa Mundial Social 2026 en el municipio. rotativo.com.mx

La integrante del Comité de Colonos de Praderas del Sol, Mireya Quijano Reyes, reconoció el trabajo conjunto de las autoridades y pidió a los vecinos conservar la cancha en buen estado, con el propósito de que niñas, niños y jóvenes cuenten con un espacio para la convivencia pacífica, el deporte y la construcción de comunidad.

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