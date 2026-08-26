Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en el Congreso de Querétaro, reafirmó este miércoles su voto en contra de la reforma electoral conocida como Plan B, al rendir su Segundo Informe de actividades como integrante de la LXI Legislatura. La legisladora sostuvo que votar en contra de esa reforma fue una decisión de congruencia porque, dijo, "no consideré que era una decisión conveniente para Querétaro".
Meza Argaluza enmarcó esa postura dentro de lo que definió como "oposición responsable": "Ser oposición responsable no significa oponerse a todo. Tampoco significa acompañar todo. Significa escuchar, estudiar, proponer y asumir la responsabilidad de cada voto", afirmó desde tribuna, en un posicionamiento que se suma a su intervención de mayo pasado contra ese mismo Plan B en el pleno del Congreso.
Como parte del balance de sus dos años en el cargo, la coordinadora priista enlistó reformas impulsadas en materia de violencia contra las mujeres: la incorporación del acecho como forma de violencia, su participación en la reforma al Código Penal sobre uso de inteligencia artificial en delitos sexuales —aprobada por el pleno—, además de trabajo legislativo sobre acoso escolar y una propuesta sobre peritajes de genética molecular de ADN.
En temas de salud, Meza Argaluza destacó una iniciativa en materia de diabetes impulsada junto con la diputada Verónica Galicia y aprobada por el pleno, así como su participación en una propuesta para brindar apoyo psicológico a familias que enfrentan un duelo gestacional.
La legisladora, que en abril pasado fue designada para presidir la Mesa Directiva del Congreso en el periodo que inicia en octubre, también se refirió a temas de infraestructura y servicios: la distribución de participaciones federales del ejercicio fiscal 2026 entre municipios, propuestas para fortalecer la captación de agua pluvial y los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y señalamientos sobre la problemática en la carretera federal 57, particularmente en el tramo Palmillas-Querétaro.
En materia de cultura y turismo, la diputada mencionó reformas aprobadas por el Congreso y su participación en el reconocimiento del arte textil de lana y del sarape de Colón, así como de la Peregrinación de los Farolitos de San Juan del Río, como patrimonio cultural inmaterial del estado.
Meza Argaluza cerró su intervención con un llamado a mantener la misma postura hacia adelante: "Seguiré construyendo y acompañando los acuerdos cuando sean buenos para nuestro estado y para su gente. Y seguiré levantando la voz y votando en contra cuando una decisión no sea conveniente para Querétaro", señaló, y refrendó su compromiso "con responsabilidad, congruencia, firmeza y diálogo".