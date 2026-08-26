Adriana Meza defiende voto en contra de reforma electoral en su informe

La coordinadora del PRI en el Congreso de Querétaro presentó su Segundo Informe legislativo y defendió su voto en contra de la reforma electoral.

Diputada Adriana Meza Argaluza durante su Segundo Informe en el Congreso de Querétaro

La diputada Adriana Meza Argaluza rindió su Segundo Informe como coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en el Congreso de Querétaro, reafirmó este miércoles su voto en contra de la reforma electoral conocida como Plan B, al rendir su Segundo Informe de actividades como integrante de la LXI Legislatura. La legisladora sostuvo que votar en contra de esa reforma fue una decisión de congruencia porque, dijo, "no consideré que era una decisión conveniente para Querétaro".

Meza Argaluza enmarcó esa postura dentro de lo que definió como "oposición responsable": "Ser oposición responsable no significa oponerse a todo. Tampoco significa acompañar todo. Significa escuchar, estudiar, proponer y asumir la responsabilidad de cada voto", afirmó desde tribuna, en un posicionamiento que se suma a su intervención de mayo pasado contra ese mismo Plan B en el pleno del Congreso.

Como parte del balance de sus dos años en el cargo, la coordinadora priista enlistó reformas impulsadas en materia de violencia contra las mujeres: la incorporación del acecho como forma de violencia, su participación en la reforma al Código Penal sobre uso de inteligencia artificial en delitos sexuales —aprobada por el pleno—, además de trabajo legislativo sobre acoso escolar y una propuesta sobre peritajes de genética molecular de ADN.

En temas de salud, Meza Argaluza destacó una iniciativa en materia de diabetes impulsada junto con la diputada Verónica Galicia y aprobada por el pleno, así como su participación en una propuesta para brindar apoyo psicológico a familias que enfrentan un duelo gestacional.

La legisladora, que en abril pasado fue designada para presidir la Mesa Directiva del Congreso en el periodo que inicia en octubre, también se refirió a temas de infraestructura y servicios: la distribución de participaciones federales del ejercicio fiscal 2026 entre municipios, propuestas para fortalecer la captación de agua pluvial y los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y señalamientos sobre la problemática en la carretera federal 57, particularmente en el tramo Palmillas-Querétaro.

En materia de cultura y turismo, la diputada mencionó reformas aprobadas por el Congreso y su participación en el reconocimiento del arte textil de lana y del sarape de Colón, así como de la Peregrinación de los Farolitos de San Juan del Río, como patrimonio cultural inmaterial del estado.

Meza Argaluza cerró su intervención con un llamado a mantener la misma postura hacia adelante: "Seguiré construyendo y acompañando los acuerdos cuando sean buenos para nuestro estado y para su gente. Y seguiré levantando la voz y votando en contra cuando una decisión no sea conveniente para Querétaro", señaló, y refrendó su compromiso "con responsabilidad, congruencia, firmeza y diálogo".

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