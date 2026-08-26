Chiapas, 26 de agosto de 2026.- El Gobierno federal reportó que la estrategia "Vive saludable, vive feliz" ha censado a 10 millones 826 mil 294 niñas y niños de 83 mil 728 escuelas primarias públicas del país, de acuerdo con cifras presentadas durante la inauguración del Congreso Nacional del programa, previo al arranque del ciclo escolar 2026-2027.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el evento junto con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en el marco de la iniciativa federal que vincula educación y salud a través de la Nueva Escuela Mexicana.
El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, informó que desde el arranque formal de la estrategia, el 12 de marzo de 2025, se incorporaron 738 promotores de salud en las 32 entidades federativas. Detalló que se realizaron 293 mil 769 sesiones educativas sobre estilos de vida saludables dirigidas a estudiantes.
La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Santos Carrillo, en representación del director general, Zoé Robledo, señaló que el Instituto ha participado mediante personal de enfermería que coordinó más de 800 brigadas, con visitas a 82 mil 859 escuelas primarias públicas para conocer el estado de salud de los menores.
El IMSS coordinó más de 800 brigadas de enfermería en escuelas primarias públicas del país.
Por parte del Sistema Nacional DIF, su titular, Rocío García Pérez, informó que a través del Programa de Alimentación Escolar se distribuyen alrededor de 6.5 millones de raciones alimentarias diarias mediante 39 mil cocinas escolares en las 32 entidades federativas.
La funcionaria planteó como meta que, al final del sexenio, el 85 por ciento de los desayunos escolares se sirvan en modalidad caliente, para lo cual llamó a los sistemas estatales DIF a fortalecer la calidad nutricional de los menús.
El titular de la SEP afirmó que la estrategia forma parte del compromiso número 30 de los 100 asumidos por la Presidenta de México, y planteó como objetivo convertir las escuelas en espacios de promoción de la salud.
El gobernador de Chiapas calificó el programa como una política que marca un antes y un después en salud pública, mientras que el representante de UNICEF en México ofreció continuar aportando cooperación técnica al esfuerzo.
Las cifras presentadas —el número de niñas y niños censados, las escuelas visitadas y las raciones alimentarias distribuidas— corresponden a los reportes institucionales entregados por cada dependencia durante el evento; el boletín conjunto no detalla una fuente de verificación independiente de estos datos.