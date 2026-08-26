San Juan del Río, 26 de agosto de 2026.- Dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río brindaron cerca de 175 atenciones a la ciudadanía durante la edición número 61 del programa Miércoles en la comunidad de Santa Cruz Nieto, esquema itinerante que la administración implementa en las localidades del municipio.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó un encuentro con líderes de Santa Cruz Nieto, en el que planteó fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno y ofrecer más y mejores resultados para los habitantes de la localidad.
Las mesas de atención directa reunieron al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Finanzas y Seguridad Pública, además de una campaña de salud visual.
En el frente de infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó 12 reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas preventivas. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa de segunda mano y árboles.
La Secretaría de Servicios Públicos, por medio de la Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal, aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura espacios públicos y entregó jitomate a la comunidad, mientras la Secretaría de Desarrollo Agropecuario entregó gallos kikirikis.
Personal municipal realizó trabajos de pintura y rehabilitación de espacios públicos como parte de la jornada comunitaria en Santa Cruz Nieto.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario entregó gallos kikirikis durante la edición 61 del programa Miércoles en Santa Cruz Nieto.
La Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos durante la jornada municipal en Santa Cruz Nieto.
Habitantes de Santa Cruz Nieto recibieron jitomate como parte de las acciones realizadas durante la edición 61 del programa municipal Miércoles.
La jornada de atención en Santa Cruz Nieto incluyó una campaña de salud visual entre los servicios ofrecidos a la ciudadanía.