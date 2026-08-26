Santa Cruz Nieto recibe casi 175 atenciones en jornada municipal

La Secretaría de Obras Públicas pintó reductores de velocidad y colocó señaléticas, mientras Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos y entregó jitomate.

Roberto Cabrera Valencia participa en reunión con habitantes y líderes de Santa Cruz Nieto, San Juan del Río.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un encuentro con líderes de Santa Cruz Nieto durante la jornada de atención ciudadana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de agosto de 2026.- Dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río brindaron cerca de 175 atenciones a la ciudadanía durante la edición número 61 del programa Miércoles en la comunidad de Santa Cruz Nieto, esquema itinerante que la administración implementa en las localidades del municipio.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó un encuentro con líderes de Santa Cruz Nieto, en el que planteó fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno y ofrecer más y mejores resultados para los habitantes de la localidad.

Las mesas de atención directa reunieron al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Finanzas y Seguridad Pública, además de una campaña de salud visual.

En el frente de infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó 12 reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas preventivas. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa de segunda mano y árboles.

La Secretaría de Servicios Públicos, por medio de la Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal, aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura espacios públicos y entregó jitomate a la comunidad, mientras la Secretaría de Desarrollo Agropecuario entregó gallos kikirikis.

Trabajador realiza labores de pintura en un espacio p\u00fablico de Santa Cruz Nieto, San Juan del R\u00edo.

Personal municipal realizó trabajos de pintura y rehabilitación de espacios públicos como parte de la jornada comunitaria en Santa Cruz Nieto.
Habitantes y personal municipal durante la entrega de gallos kikirikis en la comunidad de Santa Cruz Nieto.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario entregó gallos kikirikis durante la edición 61 del programa Miércoles en Santa Cruz Nieto.
Personal veterinario aplica una vacuna antirr\u00e1bica a un perro durante jornada en Santa Cruz Nieto.

La Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos durante la jornada municipal en Santa Cruz Nieto.
Personal municipal entrega jitomate a habitantes de Santa Cruz Nieto durante jornada de atenci\u00f3n en San Juan del R\u00edo.

Habitantes de Santa Cruz Nieto recibieron jitomate como parte de las acciones realizadas durante la edición 61 del programa municipal Miércoles.
Personal de salud realiza examen de la vista durante jornada municipal en Santa Cruz Nieto, San Juan del R\u00edo.

La jornada de atención en Santa Cruz Nieto incluyó una campaña de salud visual entre los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

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