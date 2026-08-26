Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La diputada Juliana Hernández Quintanar, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la gestión del gobernador Mauricio Kuri durante su intervención con motivo del Segundo Informe de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, pero señaló que persisten fallas concretas, entre ellas un apagón en las instalaciones del propio Congreso.
"Hoy amanecimos otra vez en Centro Sur, en la Legislatura, sin luz", dijo la legisladora, quien pidió no normalizar este tipo de fallas en la infraestructura del propio Poder Legislativo.
Hernández Quintanar también criticó que la obra de la autopista México-Querétaro lleve siete años sin concluirse, al señalar que el grupo legislativo "no se va a acostumbrar" a extensiones de este tipo en obras de infraestructura vial del estado.
La diputada, quien en meses previos impulsó junto con el PAN y Movimiento Ciudadano una [reforma para reconocer la discriminación por maternidad] como violencia laboral en Querétaro, sostuvo que el Grupo Legislativo del PAN dialoga en el Congreso, pero "no se somete", y que acompaña las propuestas que benefician a Querétaro sin renunciar a señalar lo que debe corregirse.
La legisladora atribuyó a la actual administración estatal, encabezada por Mauricio Kuri, avances en materia de seguridad, protección a mujeres y niñez, respaldo a las familias y condiciones para la inversión y el empleo, sin precisar cifras ni datos específicos de esos rubros.
Defendió también la división de poderes, el federalismo y la autonomía de las instituciones estatales, al advertir contra la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos.
Hernández Quintanar reconoció, en el mismo mensaje, que persisten pendientes: "necesitamos mejores servicios, más oportunidades, una seguridad que nunca admita descuidos", dijo, y añadió que hay familias que esperan respuestas más rápidas por parte del gobierno estatal.
La intervención se dio en el marco de la [presentación del informe] del Poder Ejecutivo estatal ante la LXI Legislatura, ejercicio en el que participan las coordinadoras y coordinadores de los distintos grupos y fracciones legislativas representados en el Congreso de Querétaro.