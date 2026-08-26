Apagón en Congreso y demora en autopista, señala PAN

La legisladora Juliana Hernández Quintanar reconoció logros del gobierno de Mauricio Kuri, pero exigió corregir fallas de infraestructura y servicios en el estado.

Diputada Juliana Hernández Quintanar habla en podio durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura de Querétaro

La diputada Juliana Hernández Quintanar intervino a nombre del Grupo Legislativo del PAN en el Segundo Informe de la LXI Legislatura, el 26 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La diputada Juliana Hernández Quintanar, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la gestión del gobernador Mauricio Kuri durante su intervención con motivo del Segundo Informe de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, pero señaló que persisten fallas concretas, entre ellas un apagón en las instalaciones del propio Congreso.

"Hoy amanecimos otra vez en Centro Sur, en la Legislatura, sin luz", dijo la legisladora, quien pidió no normalizar este tipo de fallas en la infraestructura del propio Poder Legislativo.

Hernández Quintanar también criticó que la obra de la autopista México-Querétaro lleve siete años sin concluirse, al señalar que el grupo legislativo "no se va a acostumbrar" a extensiones de este tipo en obras de infraestructura vial del estado.

La diputada, quien en meses previos impulsó junto con el PAN y Movimiento Ciudadano una [reforma para reconocer la discriminación por maternidad] como violencia laboral en Querétaro, sostuvo que el Grupo Legislativo del PAN dialoga en el Congreso, pero "no se somete", y que acompaña las propuestas que benefician a Querétaro sin renunciar a señalar lo que debe corregirse.

La legisladora atribuyó a la actual administración estatal, encabezada por Mauricio Kuri, avances en materia de seguridad, protección a mujeres y niñez, respaldo a las familias y condiciones para la inversión y el empleo, sin precisar cifras ni datos específicos de esos rubros.

Defendió también la división de poderes, el federalismo y la autonomía de las instituciones estatales, al advertir contra la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos.

Hernández Quintanar reconoció, en el mismo mensaje, que persisten pendientes: "necesitamos mejores servicios, más oportunidades, una seguridad que nunca admita descuidos", dijo, y añadió que hay familias que esperan respuestas más rápidas por parte del gobierno estatal.

La intervención se dio en el marco de la [presentación del informe] del Poder Ejecutivo estatal ante la LXI Legislatura, ejercicio en el que participan las coordinadoras y coordinadores de los distintos grupos y fracciones legislativas representados en el Congreso de Querétaro.

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