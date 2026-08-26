Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El municipio de Corregidora y el gobierno estatal inauguraron la Subestación Eléctrica RLX en el parque industrial Industrialix, una inversión cercana a los 100 millones de dólares que conecta una línea particular de transmisión de 400 kilovolts —el voltaje más alto operando en el país— y una capacidad de transformación superior a los mil MVA.
El presidente municipal de Corregidora, José "Chepe" Guerrero, y el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco Antonio Del Prete, encabezaron el corte de listón.
Guerrero afirmó que la nueva infraestructura coloca al municipio "en una ventaja competitiva muy importante frente a una competencia global" y aseguró que su administración buscará agilizar trámites para sumar a la competitividad de empresas e iniciativas en la zona.
Del Prete señaló que garantizar infraestructura energética ha sido una prioridad de la administración estatal desde su inicio, pues el crecimiento industrial de Querétaro depende directamente de la disponibilidad de energía.
Explicó que las necesidades eléctricas del estado se transforman conforme avanza la automatización de procesos industriales, la política de descarbonización y la consolidación de Querétaro como el principal hub de centros de datos del país.
"Querétaro compite cada vez menos por procesos intensivos en mano de obra y cada vez más por procesos intensivos en conocimiento, tecnología, robótica, automatización e inteligencia artificial", puntualizó el funcionario estatal, quien añadió que esos procesos requieren energía suficiente, confiable y de calidad.
El director general de INVEX Controladora, Juan Bautista Guichard, reconoció el respaldo de los gobiernos estatal y municipal en los trámites del proyecto. Precisó que la conexión de 400 kilovolts representa el voltaje más alto registrado en el país, lo que se suma a la estrategia estatal para atraer nuevas inversiones.
El boletín oficial no detalló el número de empleos que generará la operación de la subestación ni el calendario de proyectos industriales que se conectarán a ella.