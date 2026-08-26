Corregidora inaugura subestación eléctrica de 100 mdd en Industrialix

La instalación cuenta con línea de transmisión de 400 kilovolts, el voltaje más alto operando en México, y capacidad de transformación superior a mil MVA.

Develación de la placa conmemorativa de la Subestación Eléctrica RLX en Industrialix, Corregidora

La placa conmemorativa de la Subestación Eléctrica RLX, inaugurada con una inversión cercana a los 100 millones de dólares en el parque Industrialix.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El municipio de Corregidora y el gobierno estatal inauguraron la Subestación Eléctrica RLX en el parque industrial Industrialix, una inversión cercana a los 100 millones de dólares que conecta una línea particular de transmisión de 400 kilovolts —el voltaje más alto operando en el país— y una capacidad de transformación superior a los mil MVA.

El presidente municipal de Corregidora, José "Chepe" Guerrero, y el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco Antonio Del Prete, encabezaron el corte de listón.

Guerrero afirmó que la nueva infraestructura coloca al municipio "en una ventaja competitiva muy importante frente a una competencia global" y aseguró que su administración buscará agilizar trámites para sumar a la competitividad de empresas e iniciativas en la zona.

Del Prete señaló que garantizar infraestructura energética ha sido una prioridad de la administración estatal desde su inicio, pues el crecimiento industrial de Querétaro depende directamente de la disponibilidad de energía.

Explicó que las necesidades eléctricas del estado se transforman conforme avanza la automatización de procesos industriales, la política de descarbonización y la consolidación de Querétaro como el principal hub de centros de datos del país.

"Querétaro compite cada vez menos por procesos intensivos en mano de obra y cada vez más por procesos intensivos en conocimiento, tecnología, robótica, automatización e inteligencia artificial", puntualizó el funcionario estatal, quien añadió que esos procesos requieren energía suficiente, confiable y de calidad.

El director general de INVEX Controladora, Juan Bautista Guichard, reconoció el respaldo de los gobiernos estatal y municipal en los trámites del proyecto. Precisó que la conexión de 400 kilovolts representa el voltaje más alto registrado en el país, lo que se suma a la estrategia estatal para atraer nuevas inversiones.

El boletín oficial no detalló el número de empleos que generará la operación de la subestación ni el calendario de proyectos industriales que se conectarán a ella.

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