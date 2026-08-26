Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Estudiantes del Bachillerato Mixto del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) realizaron el COBAQ MIX 2026, evento en el que presentaron un total de 54 proyectos de innovación desarrollados de forma integral entre las áreas de emprendimiento, análisis social, periodismo, ciencia y tecnología.
Como parte del programa, el influencer José Luis "El ahorrador compulsivo" impartió una conferencia magistral para impulsar la disciplina financiera entre los más de 330 estudiantes que participaron en el evento.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) también desarrolló actividades culturales y deportivas, además de la premiación de los mejores trabajos de innovación.