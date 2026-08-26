COBAQ MIX 2026 reúne 54 proyectos de innovación estudiantil

Más de 330 estudiantes del Bachillerato Mixto de COBAQ mostraron trabajos de emprendimiento, ciencia, tecnología y periodismo.

Estudiantes del Bachillerato Mixto COBAQ posan junto a una maqueta de ciudad sustentable en COBAQ MIX 2026

Estudiantes presentan su proyecto Eco Bag de bioplástico biodegradable en COBAQ MIX 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Estudiantes del Bachillerato Mixto del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) realizaron el COBAQ MIX 2026, evento en el que presentaron un total de 54 proyectos de innovación desarrollados de forma integral entre las áreas de emprendimiento, análisis social, periodismo, ciencia y tecnología.

Como parte del programa, el influencer José Luis "El ahorrador compulsivo" impartió una conferencia magistral para impulsar la disciplina financiera entre los más de 330 estudiantes que participaron en el evento.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) también desarrolló actividades culturales y deportivas, además de la premiación de los mejores trabajos de innovación.

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