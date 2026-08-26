Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Querétaro propuso la creación de un Sistema Estatal de Integridad y Trazabilidad del Financiamiento Político-Electoral, como alternativa al "Protocolo Único Antinarcocandidatos" anunciado por el gobernador del estado. La propuesta fue presentada por el diputado Ulises Gómez de la Rosa durante su intervención con motivo del Segundo Informe de la LXI Legislatura.

Gómez de la Rosa cuestionó que la infiltración del crimen organizado en la política se reduzca a la figura de "narcocandidatos". Sostuvo que el riesgo para la democracia también puede provenir de organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la extorsión, el robo de hidrocarburos, el contrabando, la corrupción, la defraudación fiscal, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos ambientales o lo que llamó el "cartel inmobiliario".

Añadió que el riesgo no depende solo de que un candidato pertenezca formalmente a una organización delictiva, sino de que una campaña reciba recursos ilícitos, que empresarios financien candidaturas a cambio de contratos posteriores, o que existan prestanombres, empresas fachada o triangulación de recursos.

El diputado propuso que el nuevo sistema respete las atribuciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y de las autoridades hacendarias, financieras, electorales, administrativas y ministeriales competentes.

Planteó también que la transparencia patrimonial —dijo— debe comenzar por quienes están hoy en el gobierno, y llamó a rastrear el financiamiento de campañas, incluidos los anuncios espectaculares que, señaló, "se disfrazan de portadas de revista que nadie lee, porque no existen".

La discusión sobre el narcodinero en las campañas ya había sido planteada este año desde otra bancada del Congreso.

Como parte del mismo informe, el legislador presentó un balance del trabajo del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura: 161 iniciativas presentadas, de las cuales 42 han sido aprobadas, frente a 22 iniciativas del Poder Ejecutivo, de las que 17 fueron aprobadas. En tribuna, dijo, el grupo registró 112 intervenciones, equivalentes al 38% del debate legislativo, frente a un 19% atribuido al PAN.

Gómez de la Rosa afirmó que la reubicación de 470 millones de pesos del presupuesto estatal, lograda tras gestiones de legisladoras y legisladores de Morena de la zona serrana y del semidesierto, se mantiene sin que se sepa con precisión en qué obras se priorizó ese recurso.

Entre los pendientes para el tramo final de la Legislatura, el diputado mencionó la discusión de la Ley de Agua, la municipalización de Santa Rosa Jáuregui y de Vizarrón, la Reforma Judicial, y la revisión de las Cuentas Públicas de 2024 y 2025, sobre las que exigió que no haya "impunidad, ni perdón, ni olvido" para quien haya ejercido de manera irresponsable los recursos públicos.