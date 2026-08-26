Morena propone sistema de fiscalización de campañas en Querétaro

El diputado Ulises Gómez de la Rosa presentó la propuesta durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura, a nombre del Grupo Legislativo de Morena.

Diputado Ulises Gómez de la Rosa durante su intervención en el Congreso de Querétaro

El diputado Ulises Gómez de la Rosa, del Grupo Legislativo de Morena, durante su intervención con motivo del Segundo Informe de la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Querétaro propuso la creación de un Sistema Estatal de Integridad y Trazabilidad del Financiamiento Político-Electoral, como alternativa al "Protocolo Único Antinarcocandidatos" anunciado por el gobernador del estado. La propuesta fue presentada por el diputado Ulises Gómez de la Rosa durante su intervención con motivo del Segundo Informe de la LXI Legislatura.

Gómez de la Rosa cuestionó que la infiltración del crimen organizado en la política se reduzca a la figura de "narcocandidatos". Sostuvo que el riesgo para la democracia también puede provenir de organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la extorsión, el robo de hidrocarburos, el contrabando, la corrupción, la defraudación fiscal, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos ambientales o lo que llamó el "cartel inmobiliario".

Añadió que el riesgo no depende solo de que un candidato pertenezca formalmente a una organización delictiva, sino de que una campaña reciba recursos ilícitos, que empresarios financien candidaturas a cambio de contratos posteriores, o que existan prestanombres, empresas fachada o triangulación de recursos.

El diputado propuso que el nuevo sistema respete las atribuciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y de las autoridades hacendarias, financieras, electorales, administrativas y ministeriales competentes.

Planteó también que la transparencia patrimonial —dijo— debe comenzar por quienes están hoy en el gobierno, y llamó a rastrear el financiamiento de campañas, incluidos los anuncios espectaculares que, señaló, "se disfrazan de portadas de revista que nadie lee, porque no existen".

La discusión sobre el narcodinero en las campañas ya había sido planteada este año desde otra bancada del Congreso.

Como parte del mismo informe, el legislador presentó un balance del trabajo del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura: 161 iniciativas presentadas, de las cuales 42 han sido aprobadas, frente a 22 iniciativas del Poder Ejecutivo, de las que 17 fueron aprobadas. En tribuna, dijo, el grupo registró 112 intervenciones, equivalentes al 38% del debate legislativo, frente a un 19% atribuido al PAN.

Gómez de la Rosa afirmó que la reubicación de 470 millones de pesos del presupuesto estatal, lograda tras gestiones de legisladoras y legisladores de Morena de la zona serrana y del semidesierto, se mantiene sin que se sepa con precisión en qué obras se priorizó ese recurso.

Entre los pendientes para el tramo final de la Legislatura, el diputado mencionó la discusión de la Ley de Agua, la municipalización de Santa Rosa Jáuregui y de Vizarrón, la Reforma Judicial, y la revisión de las Cuentas Públicas de 2024 y 2025, sobre las que exigió que no haya "impunidad, ni perdón, ni olvido" para quien haya ejercido de manera irresponsable los recursos públicos.

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