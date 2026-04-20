Querétaro, 20 de abril de 2026. — Cincuenta y dos dictámenes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 quedaron aprobados este lunes en la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso del Estado, en una sesión donde cada uno fue votado por separado con el mismo resultado: dos votos a favor y uno en contra.
El paquete abarca 16 de los 18 municipios del estado, la Fiscalía General, universidades públicas, organismos estatales y organismos descentralizados. La escala de la aprobación convierte esta sesión en una de las más voluminosas del calendario de fiscalización superior en el estado.
La votación se repitió sin variación entidad por entidad. La presidenta de la comisión, Claudia Díaz Gayou, y el diputado Ulises Gómez de la Rosa respaldaron los dictámenes; el legislador Luis Antonio Zapata Guerrero votó en contra en los 52 casos.
La uniformidad del patrón refleja una división política consistente respecto al trabajo de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro durante el ejercicio 2024.
Entre los entes estatales cuyos dictámenes fueron validados se encuentran la Fiscalía General del Estado, el Instituto Electoral, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, la Agencia de Movilidad, la Comisión Estatal de Aguas, la Comisión Estatal de Infraestructura, los Servicios de Salud, el Sistema DIF estatal, la Unidad de Servicios para la Educación Básica y el Instituto del Deporte.
También quedaron aprobados los informes del Colegio de Bachilleres, del CONALEP, del CECYTEQ y del ICATEQ.
En el bloque universitario, la comisión avaló los dictámenes de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Aeronáutica, la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, la Universidad Tecnológica de Corregidora, la Universidad Tecnológica de Querétaro y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
Municipios: 16 de 18 con dictamen resuelto
A nivel municipal, la comisión aprobó los dictámenes de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río y Tolimán.
Huimilpan no aparece en el listado validado en esta sesión. El caso de Tequisquiapan quedó en suspenso por un empate en la votación y se abordará en otra sesión, según acordó la propia comisión. La agenda legislativa del Congreso tiene pendientes otros temas de alto calado además de la Cuenta Pública.
El paquete también incluyó organismos descentralizados con peso presupuestal propio: el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, el Fideicomiso Promotor del Empleo, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río (JAPAM), Parque Bicentenario y los sistemas DIF municipales de Corregidora y de Querétaro.
¿Qué sigue para los 52 dictámenes aprobados?
Los documentos validados por la comisión continuarán el trámite legislativo correspondiente hasta su discusión y votación en el Pleno del Congreso del Estado.
Ese es el paso que concluye formalmente el ciclo de revisión de la Cuenta Pública 2024 ante el Legislativo estatal. Hasta el momento, los entes públicos cuyos dictámenes quedaron aprobados no han emitido reacciones públicas sobre el resultado de la votación en la Comisión Especial de Vigilancia.