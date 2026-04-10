San Juan del Río, 10 de abril de 2026. —La revisión de la cuenta pública 2025 del municipio de San Juan del Río quedó formalmente abierta tras la firma del acta de inicio del proceso de fiscalización entre el auditor Superior del Estado de Querétaro, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, y el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
El acto protocolario se realizó en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, en el Centro Histórico de la demarcación, y establece los plazos, alcances y criterios que regirán la auditoría al ejercicio fiscal del año pasado.
Funcionarios del Ayuntamiento y de la Entidad Superior de Fiscalización en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
El procedimiento fija los tiempos para la entrega de información por parte del Ayuntamiento, los mecanismos de revisión y la documentación que ambas partes deberán integrar a lo largo del proceso.
Funcionarios del Ayuntamiento y de la Entidad Superior de Fiscalización en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
Covarrubias Enríquez precisó que las auditorías del ejercicio 2025 se conducirán con rigor técnico y profesionalismo, y que su propósito central es verificar que los recursos públicos se hayan destinado conforme a lo programado.
La firma llega apenas un día después de que INFOQRO reconoció a San Juan del Río por transparencia proactiva, distinción que el organismo estatal otorgó al municipio por la implementación del proyecto Transparencia con Perspectiva de Género.
Cabrera Valencia agradeció la disposición del órgano fiscalizador y aseguró que su administración facilitará toda la documentación requerida. "Vamos a arrancar un trabajo que sea bueno para las y los sanjuanenses, porque es a la ciudadanía a la que le rendimos cuentas", declaró el alcalde, quien añadió que el resultado de la auditoría se dará a conocer públicamente.
El municipio ha mantenido una política de apertura informativa que incluye la adopción del modelo "8 de 8" de declaraciones patrimoniales evaluado desde el año pasado y la certificación anticorrupción otorgada por el SEAQRO en febrero de este año.
Funcionarios del Ayuntamiento y de la Entidad Superior de Fiscalización en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
El proceso de fiscalización abarca la revisión jurídica, administrativa y de obra pública del ejercicio 2025. En materia presupuestal, el Ayuntamiento operó bajo la Ley de Ingresos aprobada a finales de 2024, que suprimió el incremento al predial originalmente contemplado.
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado no ha informado la fecha estimada de conclusión de la auditoría ni el calendario de entrega de resultados preliminares.