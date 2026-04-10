Auditor Superior arranca fiscalización 2025 en San Juan del Río

Covarrubias Enríquez y Cabrera Valencia formalizan revisión de la cuenta pública municipal.

Firma del acta de inicio de fiscalización de la cuenta pública 2025 en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la firma del acta de fiscalización 2025.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de abril de 2026. —La revisión de la cuenta pública 2025 del municipio de San Juan del Río quedó formalmente abierta tras la firma del acta de inicio del proceso de fiscalización entre el auditor Superior del Estado de Querétaro, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, y el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

El acto protocolario se realizó en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, en el Centro Histórico de la demarcación, y establece los plazos, alcances y criterios que regirán la auditoría al ejercicio fiscal del año pasado.

Firma del acta de inicio de fiscalizaci\u00f3n de la cuenta p\u00fablica 2025 en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Funcionarios del Ayuntamiento y de la Entidad Superior de Fiscalización en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

El procedimiento fija los tiempos para la entrega de información por parte del Ayuntamiento, los mecanismos de revisión y la documentación que ambas partes deberán integrar a lo largo del proceso.

Firma del acta de inicio de fiscalizaci\u00f3n de la cuenta p\u00fablica 2025 en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Funcionarios del Ayuntamiento y de la Entidad Superior de Fiscalización en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

Covarrubias Enríquez precisó que las auditorías del ejercicio 2025 se conducirán con rigor técnico y profesionalismo, y que su propósito central es verificar que los recursos públicos se hayan destinado conforme a lo programado.

La firma llega apenas un día después de que INFOQRO reconoció a San Juan del Río por transparencia proactiva, distinción que el organismo estatal otorgó al municipio por la implementación del proyecto Transparencia con Perspectiva de Género.

Cabrera Valencia agradeció la disposición del órgano fiscalizador y aseguró que su administración facilitará toda la documentación requerida. "Vamos a arrancar un trabajo que sea bueno para las y los sanjuanenses, porque es a la ciudadanía a la que le rendimos cuentas", declaró el alcalde, quien añadió que el resultado de la auditoría se dará a conocer públicamente.

El municipio ha mantenido una política de apertura informativa que incluye la adopción del modelo "8 de 8" de declaraciones patrimoniales evaluado desde el año pasado y la certificación anticorrupción otorgada por el SEAQRO en febrero de este año.

Firma del acta de inicio de fiscalizaci\u00f3n de la cuenta p\u00fablica 2025 en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Funcionarios del Ayuntamiento y de la Entidad Superior de Fiscalización en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

El proceso de fiscalización abarca la revisión jurídica, administrativa y de obra pública del ejercicio 2025. En materia presupuestal, el Ayuntamiento operó bajo la Ley de Ingresos aprobada a finales de 2024, que suprimió el incremento al predial originalmente contemplado.

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado no ha informado la fecha estimada de conclusión de la auditoría ni el calendario de entrega de resultados preliminares.

gobiernofiscalizacionroberto cabreratransparenciasan juan del rio

Reciente

Jornada de bienestar del diputado Inzunza con servicios gratuitos para familias en Visthá, San Juan del Río
Legislatura

Jornada de bienestar con 15 servicios en Visthá

Diputado morenista acerca servicios de salud, asesoría legal y apoyos directos a familias de la comunidad sanjuanense.

Reunión sobre el tren México-Querétaro en Nopala de Villagrán Hidalgo con autoridades municipales y representantes de la SICT
México

Nopala y Polotitlán sin plan por el tren

Los municipios de Hidalgo y Estado de México no presentan propuestas de movilidad ni infraestructura pese a que la vía férrea cruzará su territorio.

Patrullas de la Policía Municipal de El Marqués rodean predio invadido en prolongación Constituyentes Querétaro
El Marqués

Cerco policiaco por invasión de predio en El Marqués

Policía municipal despliega más de 20 patrullas y espera orden para desalojar a ocupantes ilegales.

Mauricio Kuri y Felifer Macías en la inauguración del Congreso Nacional de Derechos Humanos en Querétaro capital
Querétaro

Kuri: dignidad humana no se discute, se garantiza

El gobernador inauguró el Congreso Nacional de Gobernanza y Derechos Humanos con Felifer Macías como testigo.