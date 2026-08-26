MC exhorta a Morena a frenar violencia política de género

La coordinadora de MC pidió además un convenio entre Congreso, IEEQ, partidos, Fiscalía y Poder Judicial para filtrar candidaturas rumbo a 2027

Teresita Calzada Rovirosa denuncia violencia política de género en el Congreso de Querétaro

Calzada Rovirosa exhortó a frenar la violencia política de género en el Congreso de Querétaro y propuso un convenio para filtrar candidaturas rumbo a 2027.

Foto: LXI Legislatura Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano (GLMC) en el Congreso del Estado, exhortó a sus compañeras y compañeros legisladores a frenar lo que calificó como violencia laboral dentro del Recinto Legislativo, luego de acusar que integrantes del Grupo Parlamentario de Morena "persisten en agresiones" que derivan en violencia política en razón de género para "direccionar, manipular y coartar" el derecho al voto de los legisladores.

La intervención se dio durante la sesión del Segundo Informe de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, en la que Calzada Rovirosa —también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil— rindió cuentas a nombre de su bancada junto con el diputado Paul Ospital Carrera. La legisladora ha mantenido presencia previa en la agenda de perspectiva de género en el Pleno del Congreso local.

La coordinadora de MC detalló que, pese a las diferencias de agenda con otras fracciones, el GLMC impulsó en este periodo una reforma al Código Penal del Estado para tipificar como violencia familiar la ejercida durante el embarazo y hasta seis meses después del parto, así como una reforma a la Ley de Seguridad para el Estado en materia de equidad salarial y ascensos para las mujeres policías.

La bancada presentó además diversos exhortos para solicitar mayores recursos para las policías estatal y municipal en capacitación, equipamiento y tecnología, línea que ya había sostenido antes ante el Congreso de la Unión, así como exhortos por las lluvias intensas en municipios serranos, el semidesierto y la zona metropolitana, y por incendios y bajas temperaturas de la temporada invernal.

Entre los acuerdos de la bancada, Calzada Rovirosa mencionó el reconocimiento al Ejército Mexicano, colocado con la frase "Ejército Mexicano: Patria, Honor y Lealtad" en el Muro de Honor del Salón de Sesiones Constituyentes 1916-1917; la reforma en materia de Parlamento Abierto; la reforma sobre cohabitación forzada orientada a la justicia infantil, y el exhorto para que los municipios del estado cuenten con centros de atención animal.

De cara a los procesos electorales de 2027, la diputada advirtió sobre el riesgo de que "la delincuencia, la corrupción o perfiles no idóneos se infiltren en las boletas" y recordó que Movimiento Ciudadano impulsa desde 2023 y 2024 reformas en la Constitución Política del Estado y ante el Instituto Estatal Electoral para exigir candidaturas sin antecedentes que dañen su imagen pública, postura que la bancada ya había sostenido en el Congreso local al votar en contra de la reforma que suma la injerencia extranjera como causa de nulidad electoral.

Calzada Rovirosa presentó una iniciativa de exhorto para proponer la firma de un convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, los partidos políticos con registro ante el IEEQ, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos, con el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado como testigos.

El objetivo, dijo, es garantizar que quienes sean postulados a un cargo de elección popular cumplan el llamado "6 de 6": declaración patrimonial, declaración fiscal, constancia de ausencia de conflicto de interés, carta de no antecedentes penales, constancia de no ser deudor alimentario y prueba toxicológica, requisitos que —recordó— ya son obligatorios para funcionarios públicos y representantes populares en los tres niveles de gobierno.

La legisladora señaló, sin ofrecer fuente adicional, que a más de 30 personas les fueron canceladas sus visas, y llamó a proteger a los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo, donde —afirmó— se detuvo a personas señaladas por delitos federales de narcomenudeo, operación de narcolaboratorios y huachicoleo. Calzada Rovirosa no precisó fechas, autoridades responsables ni el estatus procesal de esas detenciones.

En el mismo exhorto, la coordinadora de MC criticó de forma general la gestión de gobiernos de Morena en el país, a los que responsabilizó del incremento de la inseguridad en estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Hidalgo y Puebla, entre otros, y mencionó, entre "nombres que vergüenza dan", a los políticos Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Félix Salgado Macedonio y Cuauhtémoc Blanco, sin detallar imputaciones concretas en su contra durante la intervención.

Finalmente, Calzada Rovirosa agradeció al personal del Congreso del Estado por su trabajo durante la legislatura y refrendó el compromiso de la bancada de Movimiento Ciudadano de respaldar iniciativas en beneficio de la población queretana.

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