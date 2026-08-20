San Juan del Río entrega tercera cancha nueva del Mundial Social 2026

Autoridades municipales, estatales y federales encabezan la entrega de la cancha de fútbol 5 en el Parque Las Haciendas 6, San Juan del Río.

La cancha del Parque Las Haciendas 6 es la tercera instalación nueva entregada en San Juan del Río dentro del Proyecto Mundial Social 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La cancha de fútbol 5 del Parque Las Haciendas 6, en la zona oriente de San Juan del Río, se convirtió en la tercera instalación deportiva nueva entregada en el municipio dentro del Proyecto Mundial Social 2026, el programa que coordinan los gobiernos federal, estatal y municipal para construir y rehabilitar espacios deportivos como legado de la Copa Mundial.

Con esta entrega, San Juan del Río suma tres de las cuatro predios gestionados originalmente ante la federación para el programa; las dos primeras canchas nuevas fueron inauguradas previamente en las instalaciones del Centro de Atención Municipal de Cerro Gordo.

Autoridades municipales, estatales y federales encabezan la entrega de la cancha de f\u00fatbol 5 en el Parque Las Haciendas 6, San Juan del R\u00edo. La cancha del Parque Las Haciendas 6 es la tercera instalación nueva entregada en San Juan del Río dentro del Proyecto Mundial Social 2026. rotativo.com.mx

La inauguración fue encabezada por el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, junto con la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez; la directora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro; el titular de la Oficina de Representación de la Sedatu en Querétaro, Diego Cabrera Leal; el síndico municipal, José Francisco Landeras Layseca; la titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de SJR, Edith Álvarez Flores, y la presidenta de colonos de Las Haciendas, Maribel Torres Rizo.

En todo el estado de Querétaro, el Proyecto Mundial Social 2026 contempla la construcción de 29 espacios deportivos nuevos y la rehabilitación de otros 11.

Para San Juan del Río, el municipio tiene pendiente la entrega de una cuarta cancha en Praderas del Sol, además de dos rehabilitaciones contempladas en el fraccionamiento Quintas de Guadalupe y en el Parque Paso de Los Guzmán.

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