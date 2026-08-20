San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La cancha de fútbol 5 del Parque Las Haciendas 6, en la zona oriente de San Juan del Río, se convirtió en la tercera instalación deportiva nueva entregada en el municipio dentro del Proyecto Mundial Social 2026, el programa que coordinan los gobiernos federal, estatal y municipal para construir y rehabilitar espacios deportivos como legado de la Copa Mundial.
Con esta entrega, San Juan del Río suma tres de las cuatro predios gestionados originalmente ante la federación para el programa; las dos primeras canchas nuevas fueron inauguradas previamente en las instalaciones del Centro de Atención Municipal de Cerro Gordo.
La cancha del Parque Las Haciendas 6 es la tercera instalación nueva entregada en San Juan del Río dentro del Proyecto Mundial Social 2026. rotativo.com.mx
La inauguración fue encabezada por el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, junto con la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez; la directora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro; el titular de la Oficina de Representación de la Sedatu en Querétaro, Diego Cabrera Leal; el síndico municipal, José Francisco Landeras Layseca; la titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de SJR, Edith Álvarez Flores, y la presidenta de colonos de Las Haciendas, Maribel Torres Rizo.
En todo el estado de Querétaro, el Proyecto Mundial Social 2026 contempla la construcción de 29 espacios deportivos nuevos y la rehabilitación de otros 11.
Para San Juan del Río, el municipio tiene pendiente la entrega de una cuarta cancha en Praderas del Sol, además de dos rehabilitaciones contempladas en el fraccionamiento Quintas de Guadalupe y en el Parque Paso de Los Guzmán.