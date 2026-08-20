Valet parking en Querétaro: sin multas y requisitos obligatorios

La Secretaría de Movilidad vigila que los prestadores del servicio cuenten con seguro, personal registrado y no reciban vehículos sobre la vialidad; las quejas van al 070.

Trabajador de valet parking recibe vehículos en un estacionamiento, servicio sujeto a supervisión y requisitos de operación en Querétaro.

La Secretaría de Movilidad Municipal realiza revisiones periódicas a los prestadores de valet parking para verificar seguros, acreditación del personal, tarifas visibles y registro vigente; hasta el momento no ha aplicado multas.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro no ha levantado multas a prestadores de servicio de valet parking, aunque realiza revisiones periódicas para verificar que cumplan con los requisitos obligatorios, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia.

De acuerdo con el secretario, los prestadores registrados deben contar con un seguro que ampare cualquier eventualidad al momento en que el cliente entrega el vehículo, tener al personal debidamente acreditado, mantener visible la placa con las tarifas que ofrecen y estar dados de alta en el padrón de la Secretaría.

Además, Ángeles recordó que los vehículos no pueden recibirse sobre la vialidad: la maniobra debe realizarse dentro del predio y el traslado al estacionamiento alterno debe hacerse sin obstruir la circulación.

Ciudadanos con quejas o denuncias contra algún prestador del servicio pueden reportarlo a través del número 070, donde la dependencia encargada del tema acudirá con el prestador, hará las recomendaciones pertinentes o, en su caso, levantará la sanción correspondiente, indicó el funcionario.

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