Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro no ha levantado multas a prestadores de servicio de valet parking, aunque realiza revisiones periódicas para verificar que cumplan con los requisitos obligatorios, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia.
De acuerdo con el secretario, los prestadores registrados deben contar con un seguro que ampare cualquier eventualidad al momento en que el cliente entrega el vehículo, tener al personal debidamente acreditado, mantener visible la placa con las tarifas que ofrecen y estar dados de alta en el padrón de la Secretaría.
Además, Ángeles recordó que los vehículos no pueden recibirse sobre la vialidad: la maniobra debe realizarse dentro del predio y el traslado al estacionamiento alterno debe hacerse sin obstruir la circulación.
Ciudadanos con quejas o denuncias contra algún prestador del servicio pueden reportarlo a través del número 070, donde la dependencia encargada del tema acudirá con el prestador, hará las recomendaciones pertinentes o, en su caso, levantará la sanción correspondiente, indicó el funcionario.