Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La participación ciudadana fortalece a los gobiernos cuando permite que las personas intervengan en la toma de decisiones, participen en la atención de los problemas de sus comunidades y vigilen la ejecución de obras y recursos públicos, sostuvo el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.
Durante la entrega del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026, Etapa Estatal, el alcalde señaló que la cercanía con los ciudadanos forma parte esencial del servicio público y permite trabajar de manera conjunta en soluciones para mejorar el entorno y la calidad de vida.
“Hoy, precisamente, este premio es para demostrar que gobierno del estado, los gobiernos municipales, fomentamos hoy más que nunca la participación ciudadana. Son los ciudadanos los expertos los que viven los problemas y los que tienen la solución también a los problemas”, señaló Macías.
Macías planteó que los ciudadanos deben participar no solo en la gestión de obras, sino también en la vigilancia de su ejecución. rotativo.com.mx
La ceremonia fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González. Macías reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, los municipios y sus habitantes para ampliar la participación social y dar seguimiento a la forma en que se ejecutan las acciones públicas.
El reconocimiento distinguió a los primeros tres lugares de las categorías “Acciones de los Comités de Contraloría Social” y “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”.
Autoridades acompañan a una persona reconocida durante el Premio Nacional de Contraloría Social 2026 en Querétaro. rotativo.com.mx
Macías planteó que la participación de los representantes ciudadanos no debe limitarse a gestionar obras, sino extenderse a su ejecución y supervisión para conocer cómo se aplican las acciones acordadas con las autoridades.
El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, señaló que una mayor claridad en las reglas para ejercer los recursos públicos y una administración más transparente pueden generar mayor confianza de los ciudadanos y fortalecer la gobernanza.
La etapa estatal distinguió a los primeros tres lugares de dos categorías relacionadas con contraloría social y vigilancia ciudadana. rotativo.com.mx
Por su parte, el secretario de la Contraloría del Estado, Óscar García González, explicó que el reconocimiento busca fortalecer y visibilizar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, así como el trabajo organizado de personas que dan seguimiento a obras, programas y acciones de desarrollo social.
Las acciones reconocidas comprenden tanto el trabajo de los comités de contraloría social como experiencias ciudadanas que generan mecanismos y prácticas para fortalecer la vigilancia y la transparencia en la gestión pública.