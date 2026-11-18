EEUU, 18 Nov 2026.- Braden Peters, el influencer de 20 años conocido en internet como “Clavicular” y famoso por sus publicaciones sobre cómo mejorar la apariencia física, fue acusado formalmente ante el Tribunal Superior de Barnstable, en Massachusetts, de dos cargos de violación, que son delitos graves.

Según registros judiciales que encontró NewsCenter 5, el noticiero de la televisión WCVB de Boston, también se le acusa de un delito menor: proporcionar alcohol a una persona menor de edad.

La acusación formal se presentó el 13 de noviembre y lleva el caso al tribunal superior. Hasta entonces, el proceso se siguió en el Tribunal de Distrito de Orleans, donde Peters comparó en octubre por cargos que incluían violación.

En esa audiencia se declaró inocente, pagó una promesa de 10 mil dólares y tuvo que entregar su pasaporte. El juez le ordenó mantenerse alejado de la presunta víctima y le prohibió publicar información sobre el caso en internet.

La denuncia penal presentada ante el tribunal de distrito recoge lo que la denunciante dijo a la policía: que Peters le ofreció alcohol en la casa de su familia en Chatham, en Cabo Cod, mientras él transmitía en vivo por Twitch.

De acuerdo con la policía, un agente revisó fragmentos de esa transmisión y escuchó a la adolescente decirle a Peters: “Espera, estoy muy borracha”.

La joven también declaró ante la policía de Chatham que al día siguiente despertó y descubrió que Peters la estaba agrediendo sexualmente.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando ella tenía 17 años.

Peters ganó seguidores en la subcultura del “looksmaxxing”, una tendencia de internet que se centra en cambiar y optimizar la apariencia física.

Según la agencia AP, los abogados de Peters han sostenido que el encuentro fue consensuado. Los documentos del caso en el tribunal superior, revisados el miércoles, indican que todavía no hay audiencias programadas en esa instancia. Las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal.