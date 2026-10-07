SEDEA admite posible subregistro de gusano barrenador en Querétaro

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, habla sobre casos de gusano barrenador

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, reconoció que los casos de gusano barrenador podrían superar el registro oficial por animales atendidos directamente por sus propietarios sin notificación a la autoridad sanitaria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de octubre de 2026.- El número real de casos de gusano barrenador del ganado en Querétaro podría ser mayor al registrado oficialmente debido a animales que son atendidos directamente por sus propietarios sin que exista una notificación a las autoridades sanitarias, reconoció Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) aseguró que trabaja únicamente con los casos que ingresan a los reportes oficiales de la autoridad sanitaria federal, por lo que no dispone de una estimación sobre el tamaño de un eventual subregistro.

“La verdad es que para nosotros es un tema muy incierto, porque no tenemos una cifra”, señaló Anaya Aguilar al ser cuestionado sobre los animales que podrían haber recibido tratamiento directamente de sus propietarios sin generar un reporte.

El funcionario explicó que los casos activos presentan variaciones constantes. Regularmente, indicó, el registro se mantiene entre 40 y 60 casos, aunque en determinadas semanas se han presentado incrementos de hasta alrededor de 80.

Al momento de la declaración, la dependencia tenía conocimiento de aproximadamente 50 casos activos reportados oficialmente, aunque Anaya precisó que la cifra cambia conforme se incorporan nuevos reportes y otros animales concluyen su tratamiento.

El funcionario señaló que desde la aparición del primer caso en Querétaro, durante el primer trimestre del año, se han acumulado poco más de mil registros.

Ese dato coincide con el orden de magnitud reportado recientemente en el estado, cuando organizaciones ganaderas señalaron que durante el periodo de mayor presencia de la plaga se contabilizaron alrededor de mil casos y que el número de animales activos posteriormente descendió a menos de 50.

La ausencia de una cifra sobre los casos tratados fuera del sistema oficial impide establecer cuántos animales han padecido realmente la infestación desde la llegada de la plaga al estado.

Anaya Aguilar sostuvo que el seguimiento se mantiene mediante coordinación entre autoridades federales, Gobierno del Estado, municipios, organizaciones ganaderas, el Comité de Fomento Pecuario, asociaciones locales y productores.

La estrategia incluye personal especializado y medicamentos para atender los animales una vez realizado el reporte, con el objetivo de intervenir de manera inmediata y mantener bajo control los casos detectados.

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