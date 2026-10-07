San Juan del Río, 7 de octubre de 2026.- El número real de casos de gusano barrenador del ganado en Querétaro podría ser mayor al registrado oficialmente debido a animales que son atendidos directamente por sus propietarios sin que exista una notificación a las autoridades sanitarias, reconoció Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) aseguró que trabaja únicamente con los casos que ingresan a los reportes oficiales de la autoridad sanitaria federal, por lo que no dispone de una estimación sobre el tamaño de un eventual subregistro.
“La verdad es que para nosotros es un tema muy incierto, porque no tenemos una cifra”, señaló Anaya Aguilar al ser cuestionado sobre los animales que podrían haber recibido tratamiento directamente de sus propietarios sin generar un reporte.
El funcionario explicó que los casos activos presentan variaciones constantes. Regularmente, indicó, el registro se mantiene entre 40 y 60 casos, aunque en determinadas semanas se han presentado incrementos de hasta alrededor de 80.
Al momento de la declaración, la dependencia tenía conocimiento de aproximadamente 50 casos activos reportados oficialmente, aunque Anaya precisó que la cifra cambia conforme se incorporan nuevos reportes y otros animales concluyen su tratamiento.
El funcionario señaló que desde la aparición del primer caso en Querétaro, durante el primer trimestre del año, se han acumulado poco más de mil registros.
Ese dato coincide con el orden de magnitud reportado recientemente en el estado, cuando organizaciones ganaderas señalaron que durante el periodo de mayor presencia de la plaga se contabilizaron alrededor de mil casos y que el número de animales activos posteriormente descendió a menos de 50.
La ausencia de una cifra sobre los casos tratados fuera del sistema oficial impide establecer cuántos animales han padecido realmente la infestación desde la llegada de la plaga al estado.
Anaya Aguilar sostuvo que el seguimiento se mantiene mediante coordinación entre autoridades federales, Gobierno del Estado, municipios, organizaciones ganaderas, el Comité de Fomento Pecuario, asociaciones locales y productores.
La estrategia incluye personal especializado y medicamentos para atender los animales una vez realizado el reporte, con el objetivo de intervenir de manera inmediata y mantener bajo control los casos detectados.