Teziutlán, Puebla, 7 de octubre de 2026.- Autoridades de Puebla investigan la muerte de una adolescente de 15 años que fue localizada sin vida en el barrio de Xoloco, en Teziutlán, después de haber sido reportada como desaparecida por su familia.

La joven había dejado su plantel educativo durante la tarde del 5 de octubre y no regresó a su domicilio, por lo que familiares y autoridades iniciaron su búsqueda. Su cuerpo fue localizado durante las diligencias realizadas posteriormente en Xoloco.

El Ayuntamiento de Teziutlán confirmó públicamente el fallecimiento y pidió que los hechos fueran investigados conforme a derecho. La autoridad municipal precisó que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Puebla determinar la clasificación jurídica de lo ocurrido.

Diversos reportes señalan que una persona menor de edad fue detenida o presentada ante las autoridades en relación con la investigación. Debido a su edad y a que no existe una sentencia, se reserva su identidad y no se le atribuye responsabilidad penal como hecho probado.

Los informes disponibles difieren en algunos detalles sobre la mecánica de las lesiones y la edad exacta del adolescente investigado. Por esa razón, esos elementos no se adoptan como hechos hasta que sean precisados por la Fiscalía.

La investigación deberá determinar la causa de muerte, la mecánica de los hechos, el posible móvil y la eventual responsabilidad de la persona o personas involucradas.

El caso es atendido bajo protocolos relacionados con violencia contra niñas y mujeres, mientras continúan las diligencias ministeriales.

Por tratarse de una víctima menor de edad, esta nota omite información adicional que pueda resultar innecesaria para comprender el hecho o aumentar la exposición de la adolescente y de su familia.