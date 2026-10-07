San Juan del Río, 7 de octubre de 2026.- La compañía Thea(tro) Metis presentará la comedia La Pedida de Mano, de Chéjov, el 25 de octubre en el Foro Portal del Diezmo, con una historia en la que una propuesta de matrimonio se enreda entre disputas por tierras, orgullo y perros de caza.

La recepción del público será a las 18:00 horas y la función comenzará a las 18:30.

Los boletos tienen precio de preventa y de venta el día del evento. rotativo.com.mx

La obra parte de una situación sencilla: un pretendiente llega a pedir la mano de la hija de una familia vecina. La conversación se desvía hacia la propiedad de unas tierras y deriva en una discusión absurda que pone a prueba el orgullo de los personajes.

La dirección está a cargo de Sergio Medina Meneses. En el elenco participan Pedro Rodríguez y Gabriela Ocampo.

Thea(tro) Metis es una agrupación teatral surgida en 2025 en San Juan del Río.

La función del 25 de octubre inicia a las 18:30 horas. rotativo.com.mx

Los boletos tienen un costo de 150 pesos en preventa y de 200 pesos el día de la función, es decir, 50 pesos menos para quienes los adquieran con anticipación.

La compañía difunde promociones para parejas y grupos en su cuenta de Instagram, @teatrometis.