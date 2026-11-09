Más de 100 autos clásicos toman La Llave en San Juan del Río

El Paseo Dominical sumó exhibición militar, exhibición de aves, artesanías, zona gastronómica y área infantil en el mismo recinto.

Autos clásicos y antiguos estacionados junto al muro blanco de la ExHacienda de La Llave, con un Dodge rojo de cofre abierto
  • Más de 100 vehículos clásicos, antiguos y deportivos se registraron en el AutoShow Militar
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- Más de 100 vehículos clásicos, antiguos y deportivos se exhibieron en el 2.º AutoShow Militar, que junto con el Paseo Dominical reunió a cerca de 6 mil personas en la ExHacienda de La Llave, de acuerdo con el reporte del evento.

Ambas actividades se realizaron en el 7/o. Regimiento Mecanizado.

Visitantes caminan por el camino empedrado de la ExHacienda de La Llave El Paseo Dominical y el AutoShow reunieron a cerca de 6 mil personas, de acuerdo con el reporte del evento rotativo.com.mx

La inauguración estuvo a cargo del Coronel del Arma Blindada de Estado Mayor Jorge Jiménez Flores, Comandante del 7/o. Regimiento Mecanizado La Llave; el síndico del Ayuntamiento, José Francisco Landeras Layseca; el coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno Paz, y el director de Garay Racing, Román Garay.

Landeras recordó que «ya son bastantes» los Paseos Dominicales que se realizan en «esta hacienda de mucha historia» y anunció que habrá «grandes eventos» con los asistentes.

Visitantes caminan por el camino empedrado de la ExHacienda de La Llave El Paseo Dominical y el AutoShow reunieron a cerca de 6 mil personas, de acuerdo con el reporte del evento rotativo.com.mx

«Estos automóviles traen mucha historia, cada automóvil trae una familia y cada familia trae una historia y aquí hay cientos de historias», afirmó el síndico.

Los visitantes llegaron de Puebla, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Hidalgo y otras regiones.

Entrega de una placa a un militar en el escenario, junto a una botarga Entrega de un reconocimiento en el escenario del AutoShow Militar rotativo.com.mx

En la rodada participaron tres patrullas de la extinta Policía Federal de Caminos, un Riviera 64, un Mercedes-Benz 190 SL convertible modelo 1959, la Mustang Barricade de Transformers y varios modelos Porsche.

Jueces especializados evaluaron los vehículos por categoría.

Autos cl\u00e1sicos y antiguos estacionados junto al muro blanco de la ExHacienda de La Llave, con un Dodge rojo de cofre abierto Más de 100 vehículos clásicos, antiguos y deportivos se registraron en el AutoShow Militar rotativo.com.mx

El Paseo Dominical incluyó exhibición militar, exhibición de aves, artesanos, zona gastronómica y área infantil.

El programa artístico estuvo a cargo de Abigail López, Estudio Nahib y la Academia de Danza Oriental.

Grupo en el escenario del 2.\u00ba AutoShow Militar con constancias y dos botargas militares Reconocimientos en el escenario del 2.º AutoShow Militar rotativo.com.mx

Representantes de los gremios agradecieron la apertura del 7/o. Regimiento Mecanizado y expresaron su interés en que ese recinto y la ExHacienda sean sede de próximas ediciones.

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