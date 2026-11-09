San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- Más de 100 vehículos clásicos, antiguos y deportivos se exhibieron en el 2.º AutoShow Militar, que junto con el Paseo Dominical reunió a cerca de 6 mil personas en la ExHacienda de La Llave, de acuerdo con el reporte del evento.
Ambas actividades se realizaron en el 7/o. Regimiento Mecanizado.
El Paseo Dominical y el AutoShow reunieron a cerca de 6 mil personas, de acuerdo con el reporte del evento rotativo.com.mx
La inauguración estuvo a cargo del Coronel del Arma Blindada de Estado Mayor Jorge Jiménez Flores, Comandante del 7/o. Regimiento Mecanizado La Llave; el síndico del Ayuntamiento, José Francisco Landeras Layseca; el coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno Paz, y el director de Garay Racing, Román Garay.
Landeras recordó que «ya son bastantes» los Paseos Dominicales que se realizan en «esta hacienda de mucha historia» y anunció que habrá «grandes eventos» con los asistentes.
El Paseo Dominical y el AutoShow reunieron a cerca de 6 mil personas, de acuerdo con el reporte del evento rotativo.com.mx
«Estos automóviles traen mucha historia, cada automóvil trae una familia y cada familia trae una historia y aquí hay cientos de historias», afirmó el síndico.
Los visitantes llegaron de Puebla, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Hidalgo y otras regiones.
Entrega de un reconocimiento en el escenario del AutoShow Militar rotativo.com.mx
En la rodada participaron tres patrullas de la extinta Policía Federal de Caminos, un Riviera 64, un Mercedes-Benz 190 SL convertible modelo 1959, la Mustang Barricade de Transformers y varios modelos Porsche.
Jueces especializados evaluaron los vehículos por categoría.
Más de 100 vehículos clásicos, antiguos y deportivos se registraron en el AutoShow Militar rotativo.com.mx
El Paseo Dominical incluyó exhibición militar, exhibición de aves, artesanos, zona gastronómica y área infantil.
El programa artístico estuvo a cargo de Abigail López, Estudio Nahib y la Academia de Danza Oriental.
Reconocimientos en el escenario del 2.º AutoShow Militar rotativo.com.mx
Representantes de los gremios agradecieron la apertura del 7/o. Regimiento Mecanizado y expresaron su interés en que ese recinto y la ExHacienda sean sede de próximas ediciones.