Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La Legislatura del Estado tiene pendiente aprobar antes de que termine el año una nueva reforma constitucional que armonice la legislación local con la reforma judicial federal, reconoció el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, al rendir su Segundo Informe de Actividades ante la LXI Legislatura.

Piedragil Ortiz explicó que en marzo de 2026 el Congreso aprobó la reforma constitucional que sienta las bases para la elección popular de jueces, juezas y magistraturas, pero que las leyes secundarias que le darán forma siguen sin aprobarse. Atribuyó el retraso al calendario federal:

Piedragil Ortiz reconoció que la reforma judicial secundaria en Querétaro debe aprobarse antes de que concluya 2026 rotativo.com.mx

"La reforma federal se pospuso de la elección judicial para el año 2028. Nos obliga a armonizar nuestra legislación local y aprobar antes de que concluya este año, una nueva reforma constitucional que tiene ajustes en sus tiempos y en el marco normativo. No podemos fallar a este compromiso con la transparencia y la independencia judicial", dijo.

El legislador identificó como segundo pendiente la nueva Ley de Aguas de Querétaro, que —afirmó— debe garantizar el derecho humano al agua y dar certeza a las comunidades sobre el uso del recurso. "El agua es vida y Querétaro no puede seguir postergando una ley que proteja este derecho fundamental", sostuvo.

Integrantes de la Mesa Directiva, durante la Sesión Solemne en la que se rindió el Segundo Informe de Actividades legislativas rotativo.com.mx

Como tercer reto, Piedragil Ortiz —quien asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso en abril de 2026— señaló la falta de acuerdos entre bancadas:

"Este Congreso sin mayorías absolutas ha demostrado que es posible construir acuerdos. Pero también ha mostrado fracturas. Debemos aprender a disentir sin romper, a debatir sin destruir", expresó ante legisladores, autoridades estatales y representantes de organismos autónomos, partidos y organizaciones civiles reunidos en el Teatro Experimental del Centro de Congresos de Querétaro.

Panorámica de la Sesión Solemne del Segundo Informe de Actividades de la LXI Legislatura, en el Centro de Congresos de Querétaro rotativo.com.mx

En su balance cuantitativo, el presidente de la Mesa Directiva informó que la LXI Legislatura dictaminó y aprobó 170 asuntos entre iniciativas de ley, decretos y acuerdos durante su segundo año de ejercicio constitucional, distribuidos en cinco ejes: justicia, seguridad pública y protección civil; igualdad sustantiva, derechos humanos y medio ambiente; gobernanza y democracia; desarrollo social y salud pública; y finanzas, planeación y desarrollo económico.

Legisladores de la LXI Legislatura, reunidos para la rendición del Segundo Informe de Actividades del Poder Legislativo rotativo.com.mx

El diputado cerró su mensaje con una referencia al proceso electoral que arrancará en las próximas semanas y pidió que el cálculo electoral no sustituya al trabajo legislativo: "Las y los queretanos no nos enviaron aquí para complicar los asuntos legislativos, nos enviaron para resolver. Y eso es lo que exactamente vamos a seguir haciendo", finalizó.