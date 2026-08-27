Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones del Centro de Atención de Emergencias (CAE) 911 de Querétaro, que atiende cerca de dos mil llamadas diarias a través de más de nueve mil puntos de monitoreo y 911 puntos de asistencia distribuidos en las siete delegaciones de la capital, dentro del sistema de emergencias que opera en los 18 municipios del estado.
El CAE 911 atiende cerca de dos mil llamadas diarias en los 911 puntos de asistencia del municipio. rotativo.com.mx
Durante el recorrido, Macías afirmó que la capital ocupa el segundo lugar en percepción de seguridad a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura de lo que tú exiges, que llegue la patrulla en menor tiempo o cualquier servicio que así hayas requerido", dijo.
El CAE 911 opera con 300 personas al día, entre personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Ejército Mexicano. rotativo.com.mx
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, detalló que en lo que va de 2026 el 911 ha brindado apoyo en 155 casos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y acompañamiento en 55 trabajos de parto. Explicó que el centro opera con personal capacitado y certificado, integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y el Ejército Mexicano.
Juan Luis Ferrusca Ortiz detalló que el 911 ha brindado 155 apoyos de RCP y 55 acompañamientos de parto en 2026. rotativo.com.mx
En el CAE laboran 300 personas todos los días para la atención de llamadas, un refuerzo constante desde que el centro amplió su plantilla en 2025.
Felifer Macías afirmó que Querétaro capital ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI. rotativo.com.mx
El municipio llamó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la línea de emergencia 911, luego de que en fechas de alta afluencia el número de reportes improcedentes ha limitado la atención de emergencias reales en la entidad.