Felifer Macías supervisa el CAE 911, referente en seguridad

El centro cuenta con 300 personas y más de nueve mil puntos de monitoreo en las siete delegaciones de la capital.

El presidente municipal de Querétaro habla con personal de seguridad durante un recorrido por el CAE 911.

Felifer Macías afirmó que Querétaro capital ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones del Centro de Atención de Emergencias (CAE) 911 de Querétaro, que atiende cerca de dos mil llamadas diarias a través de más de nueve mil puntos de monitoreo y 911 puntos de asistencia distribuidos en las siete delegaciones de la capital, dentro del sistema de emergencias que opera en los 18 municipios del estado.

Autoridades municipales recorren el centro de monitoreo del CAE 911, con el letrero del centro al fondo. El CAE 911 atiende cerca de dos mil llamadas diarias en los 911 puntos de asistencia del municipio. rotativo.com.mx

Durante el recorrido, Macías afirmó que la capital ocupa el segundo lugar en percepción de seguridad a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura de lo que tú exiges, que llegue la patrulla en menor tiempo o cualquier servicio que así hayas requerido", dijo.

Autoridades municipales saludan a personal de la Polic\u00eda Municipal en el centro de monitoreo del CAE 911 de Quer\u00e9taro. El CAE 911 opera con 300 personas al día, entre personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Ejército Mexicano. rotativo.com.mx

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, detalló que en lo que va de 2026 el 911 ha brindado apoyo en 155 casos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y acompañamiento en 55 trabajos de parto. Explicó que el centro opera con personal capacitado y certificado, integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y el Ejército Mexicano.


l secretario de Seguridad P\u00fablica Municipal conversa con el presidente municipal en el CAE 911 de Quer\u00e9taro. Juan Luis Ferrusca Ortiz detalló que el 911 ha brindado 155 apoyos de RCP y 55 acompañamientos de parto en 2026. rotativo.com.mx

En el CAE laboran 300 personas todos los días para la atención de llamadas, un refuerzo constante desde que el centro amplió su plantilla en 2025.

El presidente municipal de Quer\u00e9taro habla con personal de seguridad durante un recorrido por el CAE 911. Felifer Macías afirmó que Querétaro capital ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI. rotativo.com.mx

El municipio llamó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la línea de emergencia 911, luego de que en fechas de alta afluencia el número de reportes improcedentes ha limitado la atención de emergencias reales en la entidad.

gobierno felifer macias seguridad

Reciente

Interior del Centro BLOQUE en Querétaro, sede de la jornada Next Gen y Día del Gamer del Mes de la Juventud
Querétaro

Querétaro cierra el Mes de la Juventud con doble jornada gratuita en BLOQUE

Next Gen y el Día del Gamer reúnen tecnología, esports y talleres de emprendimiento el 29 de agosto, con entrada gratuita y registro previo.

Chepe Guerrero muestra el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por Pirámides Cerca De Ti.
Municipios

Corregidora gana premio nacional por programa Pirámides

El programa, presente en 14 localidades, integra deporte, cultura, educación, salud y capacitación laboral para las familias del municipio.

Claudia Sheinbaum durante el anuncio de la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, agosto 2026.
Política

Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad en gobernantes

La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que la medida corrige un vacío interpretativo del artículo 32 constitucional.

Cuatro técnicos de Agricultura e INIFAP posan junto a tambos identificados como apoyo a proyectos comunitarios
Nacionales

Van 171 mil productores capacitados en transición agroecológica: SADER

Programa de Escuelas de Campo redujo costos, elevó rendimientos y disminuyó agroquímicos en 28 estados del país durante 10 meses