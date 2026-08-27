Querétaro, 27 de agosto de 2026.- Roberto "N", alias "El Notario", fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) en la colonia Plazas del Sol, en el municipio de Querétaro, señalado por el delito de fraude genérico agravado en agravio de una adulta mayor que buscaba la escrituración de un predio en la comunidad de Tierra Blanca, El Marqués.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la víctima acudió a un establecimiento de prestación de servicios notariales en el municipio de Querétaro, donde el ahora imputado la atendió y le solicitó dos pagos durante febrero para tramitar la escrituración.
Cuando la mujer regresó a las instalaciones para conocer el avance de su trámite, no obtuvo el documento, por lo que denunció los hechos ante la Fiscalía.
Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico agravado, que un Juez de Control concedió.
Elementos de la PID ubicaron a Roberto "N" en la colonia Plazas del Sol. Le informaron sobre el mandato judicial vigente, le leyeron sus derechos y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para determinar su situación jurídica.
La escrituración del predio en Tierra Blanca —el trámite que originó la denuncia— permanece sin resolverse mientras avanza el proceso penal.