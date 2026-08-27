Detienen a hombre por fraude en escrituración en El Marqués

La víctima, una adulta mayor, había entregado dos pagos en febrero por la escrituración de un predio en Tierra Blanca.

Hombre detenido con rostro difuminado por fraude en escrituración de un predio en El Marqués, Querétaro.

Roberto "N", alias "El Notario", fue detenido por fraude genérico agravado tras cobrar a una adulta mayor por la escrituración de un predio en El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- Roberto "N", alias "El Notario", fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) en la colonia Plazas del Sol, en el municipio de Querétaro, señalado por el delito de fraude genérico agravado en agravio de una adulta mayor que buscaba la escrituración de un predio en la comunidad de Tierra Blanca, El Marqués.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la víctima acudió a un establecimiento de prestación de servicios notariales en el municipio de Querétaro, donde el ahora imputado la atendió y le solicitó dos pagos durante febrero para tramitar la escrituración.

Cuando la mujer regresó a las instalaciones para conocer el avance de su trámite, no obtuvo el documento, por lo que denunció los hechos ante la Fiscalía.

Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico agravado, que un Juez de Control concedió.

Elementos de la PID ubicaron a Roberto "N" en la colonia Plazas del Sol. Le informaron sobre el mandato judicial vigente, le leyeron sus derechos y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para determinar su situación jurídica.

La escrituración del predio en Tierra Blanca —el trámite que originó la denuncia— permanece sin resolverse mientras avanza el proceso penal.

seguridad sucesos criminalidad

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