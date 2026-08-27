Chiapas, 27 de agosto de 2026.- Más de 800 brigadas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) visitaron 82 mil 859 escuelas primarias públicas del país y revisaron el estado de salud de 10.8 millones de niñas y niños, como parte de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Alva Santos Carrillo, dio a conocer el avance en representación del director general del instituto, Zoé Robledo, durante la inauguración del Congreso Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, realizada en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Santos Carrillo explicó que el personal de enfermería del IMSS acude a las instituciones educativas para revisar la estatura, el peso y la salud bucal y visual de las niñas y los niños, en un trabajo conjunto con el Gobierno de México y a convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con la funcionaria, la estrategia fue puesta en marcha hace 547 días por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como uno de los 100 compromisos de su gobierno para convertir a las escuelas en espacios de prevención en salud. "Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social nos sumamos a estos trabajos con el fin de llevar a cabo una de las tareas más titánicas y más importantes de los últimos años", señaló.

Santos Carrillo destacó que a la estrategia se sumaron gobiernos estatales, entre ellos el de Chiapas, cuyo gobernador, Eduardo Ramírez, calificó —según la propia funcionaria— como "aliado indispensable" y "pionero y ejemplo para mandatarios estatales del país".

También reconoció el apoyo de la iniciativa privada: Salud Digna, Fundación Coppel y Fundación BBVA entregaron de forma conjunta más de 2 mil lentes a niñas y niños detectados con problemas de visión.

El Congreso Nacional Vive Saludable, Vive Feliz tiene como objetivo dar seguimiento al estado de salud de las niñas y los niños en quienes se detectó sobrepeso u otros riesgos. "La idea es continuar, seguirlos y vigilarlos; es verdaderamente una de las iniciativas preventivas más ambiciosas que hemos tenido en este país", puntualizó Santos Carrillo.

El boletín del IMSS, con dateline en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no detalla cifras específicas de escuelas, brigadas o niñas y niños revisados en el estado de Querétaro dentro de la estrategia nacional.