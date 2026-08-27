Detienen a cinco por extorsionar a repartidores en CDMX

Tres cateos en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa dejaron marihuana, 453 dosis de un polvo similar a la cocaína y una sustancia parecida al cristal.

Fotografías de los cinco detenidos por extorsionar a repartidores en la Ciudad de México

Los cinco detenidos fueron señalados por la SSC como presuntos integrantes de la célula que extorsionaba a repartidores.

SSC Ciudad de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 27, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- Cinco personas fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, señaladas como presuntas integrantes de una célula dedicada a extorsionar a repartidores de aplicaciones y obligarlos a distribuir narcóticos en distintas alcaldías de la capital.

Las detenciones se ejecutaron el pasado 14 de agosto mediante tres órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, después de que la SSC realizara trabajos de vigilancia fija, móvil y discreta para ubicar los inmuebles señalados por presunta actividad de narcomenudeo, de acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia.

De acuerdo con las indagatorias de la SSC, la célula exigía a los repartidores cuotas semanales a cambio de permitirles operar en distintas colonias y, en ocasiones, los obligaba a transportar droga en las mochilas y cajas de las aplicaciones de entrega con el fin de distraer a las autoridades.

En el primer cateo, realizado en un departamento de la calle Gorostiza, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido un hombre de 44 años identificado por la SSC como líder de la célula. Le fueron aseguradas una bolsa con marihuana a granel y 182 dosis de un polvo blanco con características de cocaína.

El segundo cateo se realizó en una vivienda de la calle Lago Onega, en la colonia Modelo Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos una mujer de 28 años y un hombre de 30. Ahí se aseguraron una bolsa con marihuana, un paquete con una sustancia que pudiera ser crystal, 103 dosis de un polvo blanco similar a la cocaína y dos equipos telefónicos.

La tercera intervención ocurrió en un predio de la calle Cerrada Santa María, en la colonia Magdalena Atlazopa, alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidos una mujer de 46 años y un hombre de 41. Los agentes aseguraron 168 dosis de una sustancia con apariencia de cocaína, una bolsa con posible marihuana, otra con una sustancia similar al crystal y dos dispositivos telefónicos.

De acuerdo con información obtenida por las autoridades, el detenido de 30 años cuenta con antecedentes por violencia familiar; la mujer de 46, por robo a transeúnte con violencia, y el hombre de 41, por robo agravado y amenazas.

Al término de las diligencias, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. La SSC señaló que las investigaciones continúan para identificar a otras posibles personas involucradas en la célula. Las cinco personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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