Corregidora, 27 de agosto de 2026.- Los alcaldes de Corregidora, Querétaro y Huimilpan llamaron a construir una agenda metropolitana común para ordenar el crecimiento habitacional de la zona conurbada, durante el Foro de Vivienda CANADEVI 2026 "Construyendo Hoy el Querétaro de Mañana".
Josué "Chepe" Guerrero, presidente municipal de Corregidora y presidente del Cabildo Metropolitano, propuso que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) genere una dinámica de trabajo conjunto entre los municipios para avanzar en criterios comunes que faciliten los procesos del sector de la vivienda.
La propuesta se presentó durante el panel "Bondades del Desarrollo Habitacional e Industrial en los Municipios", en el que participaron también el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, y el alcalde de Huimilpan, Jairo Morales.
Guerrero explicó que el Cabildo Metropolitano ya impulsa ejercicios de coordinación con cámaras empresariales, de los que han derivado criterios comunes para la apertura de negocios en los cuatro municipios de la zona metropolitana. "Estamos muy conscientes de que hay gente que invierte en este rubro, en negocios en Huimilpan, El Marqués, Corregidora y Querétaro. Por supuesto que el sector de la vivienda no sólo es la excepción, sino que es, yo creo, el mejor ejemplo", señaló.
Morales planteó que esa coordinación intermunicipal debe extenderse a vivienda, empleo, movilidad y servicios. "En Huimilpan asumimos con responsabilidad el reto de construir una Zona Metropolitana mejor planeada, donde la vivienda, el empleo, la movilidad y los servicios crezcan de manera equilibrada.
Guerrero propuso a CANADEVI generar una dinámica de trabajo conjunto entre los municipios para avanzar en criterios comunes de vivienda.Estamos listos para trabajar junto con Querétaro, Corregidora, El Marqués y el sector de la vivienda para agilizar trámites, mejorar la conectividad y brindar certeza a la inversión, siempre protegiendo el patrimonio ambiental de nuestro municipio. Queremos crecer, pero hacerlo con orden, sustentabilidad y visión de largo plazo", señaló.
Macías planteó que los municipios metropolitanos enfrentan retos compartidos que requieren respuestas coordinadas, no solo en vivienda sino en desarrollo urbano, seguridad y movilidad. "Hoy entendemos que la región implica que nuestros habitantes de Corregidora, de Querétaro, de Huimilpan y del Marqués, sufren los mismos problemas, tienen los mismos retos y se vuelve vital homologar los procesos, homologar muchas estrategias, no nada más en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad, en materia de movilidad, entre muchísimas otras cosas", afirmó.
El Foro de Vivienda CANADEVI 2026 reunió a representantes del sector de la construcción, autoridades, academia y desarrolladores, con el propósito de fortalecer la vinculación entre esos actores y generar oportunidades de negocio para el sector de la vivienda en Querétaro.