Municipios metropolitanos buscan criterios comunes para vivienda

Los alcaldes de Corregidora, Querétaro y Huimilpan proponen a CANADEVI una dinámica conjunta para agilizar trámites del sector vivienda.

Panel del Foro de Vivienda CANADEVI 2026 con alcaldes de la zona metropolitana de Querétaro.

Corregidora, Querétaro y Huimilpan llamaron a construir una agenda metropolitana común para vivienda, movilidad, infraestructura y servicios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 27 de agosto de 2026.- Los alcaldes de Corregidora, Querétaro y Huimilpan llamaron a construir una agenda metropolitana común para ordenar el crecimiento habitacional de la zona conurbada, durante el Foro de Vivienda CANADEVI 2026 "Construyendo Hoy el Querétaro de Mañana".

Josué "Chepe" Guerrero, presidente municipal de Corregidora y presidente del Cabildo Metropolitano, propuso que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) genere una dinámica de trabajo conjunto entre los municipios para avanzar en criterios comunes que faciliten los procesos del sector de la vivienda.

La propuesta se presentó durante el panel "Bondades del Desarrollo Habitacional e Industrial en los Municipios", en el que participaron también el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, y el alcalde de Huimilpan, Jairo Morales.

Guerrero explicó que el Cabildo Metropolitano ya impulsa ejercicios de coordinación con cámaras empresariales, de los que han derivado criterios comunes para la apertura de negocios en los cuatro municipios de la zona metropolitana. "Estamos muy conscientes de que hay gente que invierte en este rubro, en negocios en Huimilpan, El Marqués, Corregidora y Querétaro. Por supuesto que el sector de la vivienda no sólo es la excepción, sino que es, yo creo, el mejor ejemplo", señaló.

Morales planteó que esa coordinación intermunicipal debe extenderse a vivienda, empleo, movilidad y servicios. "En Huimilpan asumimos con responsabilidad el reto de construir una Zona Metropolitana mejor planeada, donde la vivienda, el empleo, la movilidad y los servicios crezcan de manera equilibrada.

Chepe Guerrero conversa con otro alcalde del panel durante el Foro de Vivienda CANADEVI 2026 en Quer\u00e9taro. Guerrero propuso a CANADEVI generar una dinámica de trabajo conjunto entre los municipios para avanzar en criterios comunes de vivienda.

Estamos listos para trabajar junto con Querétaro, Corregidora, El Marqués y el sector de la vivienda para agilizar trámites, mejorar la conectividad y brindar certeza a la inversión, siempre protegiendo el patrimonio ambiental de nuestro municipio. Queremos crecer, pero hacerlo con orden, sustentabilidad y visión de largo plazo", señaló.

Macías planteó que los municipios metropolitanos enfrentan retos compartidos que requieren respuestas coordinadas, no solo en vivienda sino en desarrollo urbano, seguridad y movilidad. "Hoy entendemos que la región implica que nuestros habitantes de Corregidora, de Querétaro, de Huimilpan y del Marqués, sufren los mismos problemas, tienen los mismos retos y se vuelve vital homologar los procesos, homologar muchas estrategias, no nada más en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad, en materia de movilidad, entre muchísimas otras cosas", afirmó.

El Foro de Vivienda CANADEVI 2026 reunió a representantes del sector de la construcción, autoridades, academia y desarrolladores, con el propósito de fortalecer la vinculación entre esos actores y generar oportunidades de negocio para el sector de la vivienda en Querétaro.

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