San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río renovó el alumbrado del Jardín Independencia y el Jardín de la Familia, en el primer cuadro de la ciudad, con una inversión cercana a 750 mil pesos que benefician a más de 50 mil personas que transitan diariamente por ambos espacios, de acuerdo con el municipio.
En el Jardín Independencia se intervinieron 18 farolas mediante el cambio de drivers y tablillas, además de la instalación de tecnología LED, lo que —según la dependencia— permite mayor intensidad y mejor distribución del alumbrado público. La intervención contempla además la colocación de seis farolas adicionales en el área de la explanada.
Durante un recorrido por la zona, acompañado del secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, y el regidor síndico, José Francisco Landeras Layseca, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, señaló: "Un espacio más iluminado es un espacio más seguro, es un espacio que nos permite estar en horarios nocturnos con mayor tranquilidad, y disfrutar de un espacio de mucha vida como el Jardín Independencia y el de La Familia, que hoy luce limpio e iluminado".
En el Jardín de la Familia se instalaron 28 bolardos —postes de 2.7 metros de altura con luminaria— que, de acuerdo con el municipio, permiten una iluminación integral del espacio.
A estos trabajos se sumaron la sustitución y mejora de luminarias en las calles 16 y 27 de Septiembre, Aldama y Vicente Riva Palacio, en distintos puntos del Centro Histórico.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recorrió el Jardín Independencia junto con funcionarios municipales para supervisar los trabajos de renovación del alumbrado
En el Jardín de la Familia fueron instalados 28 bolardos de 2.7 metros de altura con luminarias para mejorar la iluminación del espacio.
- El municipio informó que seis farolas adicionales fueron colocadas en el área de la explanada del Jardín Independencia.
Las nuevas luminarias forman parte de la intervención realizada por el Gobierno Municipal de San Juan del Río en espacios del Centro Histórico.
Las nuevas luminarias forman parte de la intervención realizada por el Gobierno Municipal de San Juan del Río en espacios del Centro Histórico.