San Juan del Río renueva alumbrado en jardines del Centro Histórico

La obra intervino 18 farolas y sumó 28 bolardos en el Jardín Independencia y el Jardín de la Familia, informó el municipio.

oberto Cabrera Valencia y funcionarios municipales supervisan las nuevas luminarias en el Centro Histórico de San Juan del Río.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recorrió el Jardín Independencia junto con funcionarios municipales para supervisar los trabajos de renovación del alumbrado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río renovó el alumbrado del Jardín Independencia y el Jardín de la Familia, en el primer cuadro de la ciudad, con una inversión cercana a 750 mil pesos que benefician a más de 50 mil personas que transitan diariamente por ambos espacios, de acuerdo con el municipio.

En el Jardín Independencia se intervinieron 18 farolas mediante el cambio de drivers y tablillas, además de la instalación de tecnología LED, lo que —según la dependencia— permite mayor intensidad y mejor distribución del alumbrado público. La intervención contempla además la colocación de seis farolas adicionales en el área de la explanada.

Durante un recorrido por la zona, acompañado del secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, y el regidor síndico, José Francisco Landeras Layseca, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, señaló: "Un espacio más iluminado es un espacio más seguro, es un espacio que nos permite estar en horarios nocturnos con mayor tranquilidad, y disfrutar de un espacio de mucha vida como el Jardín Independencia y el de La Familia, que hoy luce limpio e iluminado".

En el Jardín de la Familia se instalaron 28 bolardos —postes de 2.7 metros de altura con luminaria— que, de acuerdo con el municipio, permiten una iluminación integral del espacio.

A estos trabajos se sumaron la sustitución y mejora de luminarias en las calles 16 y 27 de Septiembre, Aldama y Vicente Riva Palacio, en distintos puntos del Centro Histórico.

oberto Cabrera Valencia y funcionarios municipales supervisan las nuevas luminarias en el Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recorrió el Jardín Independencia junto con funcionarios municipales para supervisar los trabajos de renovación del alumbrado
Luminaria LED tipo bolardo instalada en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo.

En el Jardín de la Familia fueron instalados 28 bolardos de 2.7 metros de altura con luminarias para mejorar la iluminación del espacio.
Nuevas luminarias iluminan la explanada del Jard\u00edn Independencia en San Juan del R\u00edo.
  • El municipio informó que seis farolas adicionales fueron colocadas en el área de la explanada del Jardín Independencia.
Luminaria instalada en un espacio p\u00fablico de San Juan del R\u00edo con la identificaci\u00f3n de la administraci\u00f3n municipal 2024-2027.

Las nuevas luminarias forman parte de la intervención realizada por el Gobierno Municipal de San Juan del Río en espacios del Centro Histórico.
Luminaria instalada en un espacio p\u00fablico de San Juan del R\u00edo con la identificaci\u00f3n de la administraci\u00f3n municipal 2024-2027.

Las nuevas luminarias forman parte de la intervención realizada por el Gobierno Municipal de San Juan del Río en espacios del Centro Histórico.

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