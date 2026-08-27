Querétaro veta vehículos todo terreno en áreas protegidas

La diputada del PVEM, Georgina Guzmán, también exhortó a los 18 municipios contra el maltrato animal en fiestas patronales.

Diputada María Georgina Guzmán Álvarez, del PVEM, durante su intervención en el Segundo Informe de la LXI Legislatura de Querétaro.

La diputada María Georgina Guzmán Álvarez, coordinadora del Grupo Legislativo del PVEM, presentó el balance de su segundo periodo legislativo el 26 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El Congreso de Querétaro reformó el Código Ambiental estatal para prohibir el uso de vehículos todo terreno —cuatrimotos, "razers" y motocicletas— en áreas naturales protegidas, zonas de conservación y espacios de cuidado especial, informó la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el marco del Segundo Informe de la LXI Legislatura.

La medida retoma la propuesta que el diputado Ricardo Astudillo Suárez, también del PVEM, presentó en 2023 para regular estos vehículos ante el crecimiento del turismo de aventura en la Sierra Gorda y otras zonas del estado.

Guzmán Álvarez no detalló la fecha de aprobación del dictamen ni el mecanismo de sanción que aplicará a quienes incumplan la prohibición.

Como parte del mismo balance, la legisladora reportó que el Grupo Legislativo del PVEM —integrado también por la diputada Perla Patricia Flores Suárez— envió un exhorto a los 18 ayuntamientos del estado para que adecuen sus reglamentos y garanticen que las fiestas tradicionales y patronales se celebren sin violencia ni maltrato hacia los animales que participan en ellas.

Se trata de un exhorto, no de una obligación legal: la diputada no precisó plazos ni consecuencias para los municipios que no lo atiendan.

El Grupo Legislativo también exhortó a los municipios y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) a priorizar especies nativas o endémicas en sus programas de forestación y reforestación, con el argumento de restaurar la biodiversidad local.

Guzmán Álvarez, quien concluyó en abril su periodo al frente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, presentó el balance como parte de la rendición de cuentas anual de la Legislatura, en la que cada grupo legislativo expone su agenda del periodo.

Entre las iniciativas que la diputada impulsó y que continúan en trámite está la Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y maltrato escolar en Querétaro, que según su propio reporte sigue en discusión en la Comisión de la Familia y no ha sido aprobada.

La propuesta se suma a los protocolos que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) reforzó en 2023 luego de que el estado ocupara el primer lugar nacional en acoso escolar, según cifras del INEGI citadas en ese momento por la propia autoridad educativa.

La legisladora también reportó una iniciativa para crear redes juveniles de salud mental en planteles educativos y centros de asistencia social, así como foros informativos sobre autismo y neurodiversidades y una propuesta de ley —aún en trámite— para visibilizar a las personas autistas y a quienes las cuidan.

Guzmán Álvarez afirmó, sin especificar la etapa legislativa en que se encuentra, haber impulsado reformas al DIF estatal para dar mayor autonomía a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

La diputada cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento a su equipo de trabajo, al de la diputada Flores Suárez y a su familia, y reafirmó el compromiso de su grupo legislativo con la ciudadanía que los eligió.

legislatura congreso informe legislativo

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