Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El Congreso de Querétaro reformó el Código Ambiental estatal para prohibir el uso de vehículos todo terreno —cuatrimotos, "razers" y motocicletas— en áreas naturales protegidas, zonas de conservación y espacios de cuidado especial, informó la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el marco del Segundo Informe de la LXI Legislatura.

La medida retoma la propuesta que el diputado Ricardo Astudillo Suárez, también del PVEM, presentó en 2023 para regular estos vehículos ante el crecimiento del turismo de aventura en la Sierra Gorda y otras zonas del estado.

Guzmán Álvarez no detalló la fecha de aprobación del dictamen ni el mecanismo de sanción que aplicará a quienes incumplan la prohibición.

Como parte del mismo balance, la legisladora reportó que el Grupo Legislativo del PVEM —integrado también por la diputada Perla Patricia Flores Suárez— envió un exhorto a los 18 ayuntamientos del estado para que adecuen sus reglamentos y garanticen que las fiestas tradicionales y patronales se celebren sin violencia ni maltrato hacia los animales que participan en ellas.

Se trata de un exhorto, no de una obligación legal: la diputada no precisó plazos ni consecuencias para los municipios que no lo atiendan.

El Grupo Legislativo también exhortó a los municipios y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) a priorizar especies nativas o endémicas en sus programas de forestación y reforestación, con el argumento de restaurar la biodiversidad local.

Guzmán Álvarez, quien concluyó en abril su periodo al frente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, presentó el balance como parte de la rendición de cuentas anual de la Legislatura, en la que cada grupo legislativo expone su agenda del periodo.

Entre las iniciativas que la diputada impulsó y que continúan en trámite está la Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y maltrato escolar en Querétaro, que según su propio reporte sigue en discusión en la Comisión de la Familia y no ha sido aprobada.

La propuesta se suma a los protocolos que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) reforzó en 2023 luego de que el estado ocupara el primer lugar nacional en acoso escolar, según cifras del INEGI citadas en ese momento por la propia autoridad educativa.

La legisladora también reportó una iniciativa para crear redes juveniles de salud mental en planteles educativos y centros de asistencia social, así como foros informativos sobre autismo y neurodiversidades y una propuesta de ley —aún en trámite— para visibilizar a las personas autistas y a quienes las cuidan.

Guzmán Álvarez afirmó, sin especificar la etapa legislativa en que se encuentra, haber impulsado reformas al DIF estatal para dar mayor autonomía a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

La diputada cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento a su equipo de trabajo, al de la diputada Flores Suárez y a su familia, y reafirmó el compromiso de su grupo legislativo con la ciudadanía que los eligió.