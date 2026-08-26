Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), Arturo Mora Campos, inauguró el Congreso Internacional "Santa Rosa de Viterbo: Culto y Devoción", que se desarrollará del 26 de agosto al 4 de septiembre en Querétaro, con la participación de especialistas, investigadores y representantes de instituciones culturales de México e Italia, quienes abordarán la historia, el culto y las expresiones de devoción en torno a Santa Rosa de Viterbo.
El acto de inauguración se realizó en el templo de Santa Rosa de Viterbo, uno de los inmuebles más representativos del barroco queretano y que en años recientes ha sido objeto de trabajos de conservación de su fachada.
Autoridades y organizadores del Congreso Internacional Santa Rosa de Viterbo posan tras el acto inaugural. rotativo.com.mx
En presencia de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF Querétaro, Car Herrera de Kuri, el funcionario destacó que el congreso fortalecerá el vínculo cultural y académico entre el estado y la ciudad de Viterbo, Italia, al tiempo que permitirá conocer las investigaciones existentes sobre la santa.
El programa —consultable en las redes sociales de la SECULT— incluye actividades abiertas al público, entre ellas talleres, música, expresiones artísticas y gastronomía, además de las mesas académicas con la participación de especialistas mexicanos e italianos.