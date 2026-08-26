Arranca en Querétaro Congreso Internacional Santa Rosa de Viterbo

Especialistas de México e Italia participan hasta el 4 de septiembre en actividades académicas y culturales sobre la santa.

Inauguración del Congreso Internacional Santa Rosa de Viterbo en el templo del mismo nombre, en Querétaro

El congreso se desarrolla del 26 de agosto al 4 de septiembre en el templo de Santa Rosa de Viterbo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), Arturo Mora Campos, inauguró el Congreso Internacional "Santa Rosa de Viterbo: Culto y Devoción", que se desarrollará del 26 de agosto al 4 de septiembre en Querétaro, con la participación de especialistas, investigadores y representantes de instituciones culturales de México e Italia, quienes abordarán la historia, el culto y las expresiones de devoción en torno a Santa Rosa de Viterbo.

El acto de inauguración se realizó en el templo de Santa Rosa de Viterbo, uno de los inmuebles más representativos del barroco queretano y que en años recientes ha sido objeto de trabajos de conservación de su fachada.

Representantes de instituciones culturales de M\u00e9xico e Italia durante la inauguraci\u00f3n del congreso en Quer\u00e9taro Autoridades y organizadores del Congreso Internacional Santa Rosa de Viterbo posan tras el acto inaugural. rotativo.com.mx

En presencia de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF Querétaro, Car Herrera de Kuri, el funcionario destacó que el congreso fortalecerá el vínculo cultural y académico entre el estado y la ciudad de Viterbo, Italia, al tiempo que permitirá conocer las investigaciones existentes sobre la santa.

El programa —consultable en las redes sociales de la SECULT— incluye actividades abiertas al público, entre ellas talleres, música, expresiones artísticas y gastronomía, además de las mesas académicas con la participación de especialistas mexicanos e italianos.

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