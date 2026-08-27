Acapulco, Guerrero, 27 de agosto de 2026.- Integrantes del colectivo de búsqueda Vicente Suástegui Muñoz localizaron más de 100 fragmentos óseos y alrededor de 30 piezas dentales durante una jornada de rastreo realizada en la comunidad de El Arenal, zona rural del municipio de Acapulco.

De acuerdo con el colectivo, la búsqueda se realizó luego de recibir información anónima sobre la posible existencia de restos humanos en el sitio. Los hallazgos fueron entregados a las autoridades competentes para su procesamiento y análisis forense, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial sobre el número de personas a las que podrían corresponder los fragmentos.

Las jornadas de búsqueda encabezadas por colectivos de familiares se han multiplicado en distintos estados del país ante la magnitud de la crisis de personas desaparecidas. En Querétaro, el colectivo Desaparecidos Querétaro ha documentado hallazgos similares, como el de restos óseos localizados en un predio cercano al Boulevard de la Nación, en el municipio de Querétaro.

El colectivo Vicente Suástegui Muñoz no detalló si continuará con labores de búsqueda en la zona ni si existen indicios adicionales por confirmar en El Arenal. Tampoco se ha informado sobre la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero en el sitio.

La organización Desaparecidos Justicia A.C., con presencia en Querétaro, ha señalado que el país acumula más de 134 mil 700 personas desaparecidas, 7 mil 500 fosas clandestinas y al menos 14 mil restos óseos sin identificar, cifras que reflejan la escala del fenómeno detrás de hallazgos como el registrado en Acapulco.