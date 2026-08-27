Tamaulipas, 27 de agosto de 2026.- Cinco cateos ejecutados en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, dentro de una investigación por robo de hidrocarburos, derivaron en el aseguramiento de 135 animales exóticos —entre ellos tigres, jaguares y un ligre— y en la detención de una persona.

Los inmuebles asegurados fueron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Fue en este último donde se localizaron los ejemplares de fauna: cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, además de bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al menos 35 de los ejemplares se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los monos araña mexicanos, los jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y los bisontes americanos están catalogados en peligro de extinción; los borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca están sujetos a protección especial.

Tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata son además especies cuyo comercio internacional está regulado por la CITES. Los 135 ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

En los otros cuatro inmuebles se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un tractocamión, dos pipas, una pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores, equipo de comunicación y dos armas de fuego con cartuchos, relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita.

La persona detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.