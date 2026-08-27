Marina asegura 135 animales exóticos en rancho de Tamaulipas

El operativo contra huachicol en Tampico y Altamira derivó en el hallazgo de tigres, jaguares y un ligre en cautiverio.

Elementos de Marina, SSPC y FGR inspeccionan instalación asegurada en cateo contra huachicol en Tamaulipas

El operativo, ejecutado en Tampico y Altamira, permitió el aseguramiento de cinco inmuebles y la detención de una persona.

Secretaría de Marina
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Tamaulipas, 27 de agosto de 2026.- Cinco cateos ejecutados en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, dentro de una investigación por robo de hidrocarburos, derivaron en el aseguramiento de 135 animales exóticos —entre ellos tigres, jaguares y un ligre— y en la detención de una persona.

Los inmuebles asegurados fueron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Fue en este último donde se localizaron los ejemplares de fauna: cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, además de bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al menos 35 de los ejemplares se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los monos araña mexicanos, los jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y los bisontes americanos están catalogados en peligro de extinción; los borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca están sujetos a protección especial.

Tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata son además especies cuyo comercio internacional está regulado por la CITES. Los 135 ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

En los otros cuatro inmuebles se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un tractocamión, dos pipas, una pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores, equipo de comunicación y dos armas de fuego con cartuchos, relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita.

La persona detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

seguridad sucesos criminalidad tamaulipas

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