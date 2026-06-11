San Juan del Río solicita obras complementarias para la estación del tren

El paquete incluye un túnel que conecte la carretera 57 con la antigua estación y la ampliación de varias vías.

Vista de la zona de la estación del tren en San Juan del Río, donde se proyectan obras complementarias de movilidad.

El paquete de obras busca ordenar la movilidad en el entorno de la estación del tren en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- San Juan del Río solicitó a la Federación una serie de obras complementarias para la estación del tren, entre ellas accesos, puentes y un túnel que conecte la carretera 57 con la antigua estación, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.

El funcionario detalló que la petición se presentó desde hace semanas y se reiteró la semana pasada, aunque hasta ahora no se ha recibido una respuesta formal sobre el paquete. "Entendemos que va bien", dijo, al señalar que se prevé que las obras puedan aprobarse, sin que exista todavía una confirmación.

¿Qué obras pidió San Juan del Río para la estación del tren?

El requerimiento contempla un túnel que enlace la 57 con la antigua estación para evitar el paso por colonias y fraccionamientos cercanos, además de la ampliación de varias carreteras y obras que complementen la movilidad alrededor de la terminal. El secretario aclaró que no cuenta con un monto específico de inversión para el municipio.

Un paquete estatal con varios municipios

La solicitud forma parte de un conjunto de obras presentado a nivel estatal, en el que participaron distintos municipios, entre ellos San Juan del Río, junto con las áreas de desarrollo urbano, la dirección de obras públicas estatal y la Comisión Estatal de Caminos. El objetivo es ordenar la movilidad en el entorno de la estación.

La definición ahora depende de la respuesta federal sobre el paquete, que el municipio mantiene en revisión a la espera de la confirmación.

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