San Juan del Río solicita obras complementarias para la estación del tren

San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- San Juan del Río solicitó a la Federación una serie de obras complementarias para la estación del tren, entre ellas accesos, puentes y un túnel que conecte la carretera 57 con la antigua estación, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.
El funcionario detalló que la petición se presentó desde hace semanas y se reiteró la semana pasada, aunque hasta ahora no se ha recibido una respuesta formal sobre el paquete. "Entendemos que va bien", dijo, al señalar que se prevé que las obras puedan aprobarse, sin que exista todavía una confirmación.
¿Qué obras pidió San Juan del Río para la estación del tren?
El requerimiento contempla un túnel que enlace la 57 con la antigua estación para evitar el paso por colonias y fraccionamientos cercanos, además de la ampliación de varias carreteras y obras que complementen la movilidad alrededor de la terminal. El secretario aclaró que no cuenta con un monto específico de inversión para el municipio.
Un paquete estatal con varios municipios
La solicitud forma parte de un conjunto de obras presentado a nivel estatal, en el que participaron distintos municipios, entre ellos San Juan del Río, junto con las áreas de desarrollo urbano, la dirección de obras públicas estatal y la Comisión Estatal de Caminos. El objetivo es ordenar la movilidad en el entorno de la estación.
La definición ahora depende de la respuesta federal sobre el paquete, que el municipio mantiene en revisión a la espera de la confirmación.